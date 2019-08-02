В Якутске в результате пожара погиб человек

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

01 августа 2019 г. в пожарно-спасательную службу поступило 3 сообщения о возгорании мусора: г. Якутск-2; Алданский район г.Томмот-1. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновные лица и ущерб устанавливаются.

01 августа 2019 г. в 12.05 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный дом на улице Р.Кардашевского с.Верхневилюйск Верхневилюйского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через пять минут, из строения был виден дым. В результате пожара огнем поврежден диван и мебель на площади 4 кв.м. Обнаружен один погибший человек. Причина, предположительно, короткое замыкание электропроводки. Виновное лицо и ущерб устанавливается. Спасен жилой дом.

01 августа 2019 г. в 18.00 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит балок металлическим каркасом на улице Голубичная по Вилюйскому тракту 13 км в г.Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения строение горело открытым огнем. В результате пожара огнем поврежден балок по всей площади. Общая площадь 24 кв.м. Обнаружен один погибший человек. Причина, предположительно, неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо, ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!