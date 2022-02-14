В Якутске в результате ДТП ребенок получил серьезную травму

13 февраля около 18:30 в дежурную группу ГИБДД поступило сообщение о том, что возле мкр. Борисовка-1 произошло дорожно-транспортное происшествие, имеется пострадавший.

В ходе проверки предварительно установлено, что 54-летний водитель управляя автомобилем Тойота Надия при повороте во дворовую территорию мкр. Борисовка-1 не предоставил преимущество проезда автомашине Tойота Корона Премио, двигающейся по встречному направлению под управлением 36-летнего водителя.

В результате происшествия 12-летний мальчик — пассажир Тойота Корона Премио получил перелом позвоночника, несовершеннолетний доставлен и госпитализирован в медучреждение. У остальных участников ДТП травмы не выявлены, в том числе у второго ребенка, который находился в детском автокресле. В момент столкновения все были пристегнутые ремнями безопасности.

По проведенным медицинским освидетельствованиям доказано, что водители были трезвыми.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения быть предельно внимательными на дорогах! Выбирайте безопасный режим движения, не предпринимайте резких маневров и торможений, которые приводят к дорожно-транспортным происшествиям. Пристегивайтесь ремнями безопасности!