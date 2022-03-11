В Якутске в результате ДТП погиб пешеход

В г. Якутске в результате наезда погиб пешеход.

10 марта около 8 часов вечера в дежурную часть ГИБДД поступило телефонное сообщение о том, что на дороге в сторону с. Хатассы совершен наезд на человека. На место происшествия оперативно был направлен автопатруль ДПС.

Предварительно установлено, что 10 марта около 8 часов вечера на 10-м километре Покровского тракта 21-летний водитель управляя автомашиной марки TOYOTA PREMIO, следуя со стороны Покровского тракта в сторону с. Хатассы, совершил наезд на пешехода-мужчину, который двигался навстречу автомобилю по середине проезжей части.

Прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть мужчины на месте происшествия.

В ходе проверки установлено, что водитель иномарки имеет водительское удостоверение по категории «В, В1», стаж вождения транспортным средством 3 года, с прошлого года к административной ответственности за нарушение ПДД , в основном за нарушение скоростного режима, привлекался более 60 раз.

По результатам проведенного медицинского освидетельствования состояние алкогольного опьянения у водителя не установлена.

Материалы по факту ДТП переданы следствию.

С начала 2022 года в г.Якутске зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, где 1 пешеход погиб и 14 получили травмы различной степени тяжести, из них 3 ребенка.

Госавтоинспекция убедительно просит пеших участников дорожного движения быть предельно внимательными на дороге. Обязательное соблюдение Правил дорожного движения — это главное условие безопасного перехода дороги!

Уважаемые участники дорожного движения! Халатное поведение участников дорожного движения недопустимо на дороге. Необходимо проявлять взаимоуважение и соблюдение ПДД водителями и пешеходами.