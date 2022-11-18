Автоледи насмерть сбила пешехода

В Якутске в результате ДТП погиб пешеход.

Авария произошла в тёмное время суток.

17 ноября около 8 часов вечера в дежурную группу Госавтоинспекции поступило телефонное сообщение о том, что на автодороге «Нам» совершен наезд на пешехода. На место происшествия незамедлительно был направлен автопатруль ДПС.

По предварительным данным установлено, что на 25 км. подъездной дороги п. Кангалассы 38-летняя женщина, управляя автомобилем Suzuki SX4 и следуя в сторону г. Якутска, совершила наезд на 46-летнего мужчину.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Авария произошла в темное время суток, световозвращающие элементы на одежде погибшего отсутствовали.

Автомобилистка, стаж вождения которой составляет 3 года, за текущий год 7 раз привлекалась к административной ответственности за превышение установленной скорости движения. Освидетельствование не выявило у нее факта употребления алкогольных напитков. С ее слов, пешеход находился на проезжей части.

Для установления всех причин и обстоятельств произошедшего материалы переданы в следственный отдел МУ МВД России «Якутское».

Наезд на пешехода – один из самых распространённых видов ДТП. При движении с ближним светом фар водитель сможет увидеть пешехода на расстоянии 25-50 метров. Если у пешехода имеются световозвращающие элементы на одежде, то это расстояние увеличивается до 150-200 метров. Это дает водителю 15-25 секунд для принятия решения.

Напомним, что согласно п. 4.2. ПДД РФ при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.