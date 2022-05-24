В Якутске в рамках капремонта внедряется практика замены плоской крыши на скатную

В Якутске жители многоквартирного дома по улице Короленко, 17 в рамках капитального ремонта выразили желание поменять стандартную плоскую крышку на скатную. Подрядная организация «Технолоджи Пит» начала работы с апреля текущего года, срок окончания работ — 30 июня.

На 2022 год в рамках капитального ремонта в многоквартирном доме по адресу: Якутск, ул. Короленко, 17 запланированы работы по утеплению и покраске фасада, также замена плоской крыши на скатную. Такое решение собственники приняли на общем собрании.

— На общем собрании собственников многоквартирного дома было принято решение о замене крыши на скатную. Конструкция крыши смонтирована из пиломатериалов хвойных пород, которые пропитываются огнебиозащитным составом. Кровельный материал выполняется из крашеного профлиста (кровельного) с пароизоляционным слоем, — объясняет заместитель начальника ПТО (производственно-технический отдел) НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов по РС (Я)», курирующий инженер данного объекта Джулуйстан Афанасьев. — В Якутске это наш первый опыт, в прошлом году подобная замена была применена в Томпонском районе. Основное преимущество состоит в том, что автоматически снимаются обязанности управляющей компании по сбрасыванию снега с крыши в месяцы таяния, что существенно экономит средства жильцов, так как по скатной крыше снег естественным путем сходит вниз. Также будут смонтированы снегозадержатели для предотвращения быстрого схода снега, система водостоков и предусмотрены специальные пешеходные мостики и ограждения для обслуживания оборудования, находящегося на кровле данного объекта.

Напомним, что жители Якутии могут узнать информацию о капитальном ремонте своего дома, написав по номеру телефона: 8-914-270-06-86 (WhatsApp или Telegram). Бот поможет выяснить сумму задолженности, получить справку для предъявления по месту требования, узнать о сроках капитального ремонта дома и другое.

Оплата без комиссии за капитальный ремонт своего дома проводится на

следующих платформах:

– Сайт «Фонда капитального ремонта многоквартирных домов РС (Я)» —

Fondkr. ru

— «Газпромбанк»

— Отделения «Почты России»