В Якутске в подпольном казино работала несовершеннолетняя

По оперативной информации полицейские нагрянули в игровой зал г. Якутске. Вход в заведение был оборудован тяжелой металлической дверью и системой видеонаблюдения, что исключало доступ посторонних лиц.

В помещении игрового зала находилось 15 постоянных посетителей, а также 17-летняя администратор-кассир, принимавшая денежные средства. Для того чтобы опросить несовершеннолетнюю полицейские вызвали её мать, которая была крайне удивлена местом работы дочери. Судя по всему, её работодатель воспользовался тем, что девушка в силу возраста не до конца осознавала все правовые последствия незаконной игровой деятельности.

Стражами порядка было изъято 24 системных блока, а также сетевое оборудование. Изъятое будет направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр. Проводится процессуальная проверка.

Как сообщает Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия), данная сфера остается привлекательной для криминальных структур. В 2019 году сотрудниками органов внутренних дел республики пресечен 51 факт осуществления незаконной игорной деятельности из которых 48 на территории г.Якутска. Оперуполномоченными подразделений ЭБиПК совместно с участковыми уполномоченными полиции изъято более 300 единиц игорного оборудования, в т.ч. 252 системных блока, 45 игровых автоматов и др. Возбуждено 19 уголовных дел по статье 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные организация и проведение азартных игр».