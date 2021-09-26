В Якутске в «поддержку выживших» прошел мастер-класс по рисованию пастелью

В субботу, в рамках программы «Антирак: поддержка выживших» художник-дизайнер студии «Арт-Холл» Мария Мищенко провела мастер-класс по рисованию пастелью.

Встреча проходила в Доме художника по адресу: ул. Лермонтова, д.31/2Б, этаж 2, кабинет 216А.

Мария сразу нашла с нами общий язык, дала каждому задание нарисовать небольшой натюрморт. Удивительно, что все, за исключением фотографа и видеооператора (то есть вашего покорного слуги), за час с небольшим выполнили прекрасные картины, которые вы можете видеть здесь.

А впереди у нас – множество планов, с которыми делится инициатор нашей акции Капиталина Алексеева:

«Дорогие друзья! Спасибо за мастер класс Марии Мищенко! Эти мероприятия мы организуем для вас, дорогие друзья, для ваших родных и близких тоже. Цель одна: помочь отвлечься от грустных мыслей, забыть о плохом, расслабиться, вселить оптимизм… При организации мы продумали все меры безопасности, маски, санитайзеры, социальная дистанция. Все продумано. В рамках гранта Главы нами запланированы разного рода мероприятия для облегчения нашей жизни и улучшения настроения. Будут беседы онкопсихолога, социальных работников, юристов, арт-терапия. Хотелось бы видеть вас активными участниками наших мероприятий. Будем ждать вас на следующие встречи. Будьте все здоровы. Помните, что мысли и слова материальны, поэтому все мы настроены оптимистично!»

Видео мастер-класса на моей странице: https://youtu.be/lCItIuI-XDQ

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