В Якутске в одном из магазинов продавали алкоголь в ночное время

В г. Якутске полицейскими выявлены нарушения продажи алкоголя, в том числе продажа несовершеннолетним.

Участковыми уполномоченными полиции и инспекторами по делам несовершеннолетних отдела полиции №3 МУ МВД России «Якутское» выявлены три факта незаконной реализации алкогольной продукции.

Так, инспекторами ПДН выявлен факт продажи пива несовершеннолетнему 51-летним продавцом в продуктовом магазине по ул. Мархинка. А в алкогольном маркете на ул. Можайского продавец реализовывала алкоголь в ночное время. На месте изъято 143 литра алкогольной продукции.

Также участковыми уполномоченными полиции пресечена деятельность бутлегера. Установлено, что 37-летняя женщина занималась незаконной розничной торговлей алкогольной продукции из автомобиля «Ниссан» по ул. Дзержинского. На месте изъято 132 литра алкоголя.

В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по ч.2.1. ст.14.16 «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», по ст. 14.2 «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена» и по ч.1 ст.14.17.1 «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами» Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Профилактические рейды полицейских по предупреждению, выявлению и пресечению фактов нарушений закона в сфере алкогольного законодательства продолжаются.