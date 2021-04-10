В Якутске в один день произошли три крупные аварии

За прошедшие сутки в г. Якутске зарегистрировано 3 ДТП с пострадавшими.

9 апреля около 7 часов утра в дежурную часть ГИБДД столицы региона поступило сообщение о том, что в с. Тулагино на ул. Николаева с дороги съехал маршрутный автобус.

Предварительно было установлено, что 56-летний водитель, управляя автобусом «ЛИАЗ-525657», следуя со стороны п. Кангалассы в сторону г. Якутска, не выдержал безопасную скорость движения, не учел дорожные и метеорологические условия, в результате чего допустил съезд транспортного средства с дороги.

Прибывшая бригада скорой помощи, осмотрев пассажирку 1957 года рождения, доставила ее в медучреждение с сотрясением головного мозга и ушибами.

Водитель был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.11.23 КоАП РФ за управление автобусом без тахографа: его установка на данном транспортном средстве предусмотрена законодательством Российской Федерации.

В то же утро — около 08:30 — на ул. 50 лет Советской Армии произошло еще одно ДТП с участием маршрутного автобуса.

По предварительным данным, 42-летний водитель автомашины «Тойота Премио», следуя по ул.50 лет Советской Армии, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автобусом «ПАЗ-32054».

В результате ДТП 38-летняя пассажирка автобуса получила ушиб ноги.

В ходе проверки по факту ДТП было установлено, водитель иномарки находился за рулем в состоянии опьянения: при проведении освидетельствования с помощью технического средства ALCOTEST у мужчины было выявлено 0,68 мг этанола на литр выдыхаемого воздуха. К тому же выяснилось, что водитель ранее уже был лишен права управления транспортными средствами за нетрезвую езду. На водителя составлен административный материал по ч.3 ст.12.8 КоАП РФ.

Следующее ДТП произошло около 21:20 на территории 202 микрорайона: 22-летний водитель, управляя автомашиной «БМВ-Х6», на ул. Ларионова не выдержал безопасную скорость движения и безопасный интервал, в результате чего совершил столкновение с автомобилем «Тойота Ноах» под управлением 36-летнего водителя.

В результате ДТП водитель «Тойоты» получил ушибы головы, ему назначено амбулаторное лечение.

По всем фактам ДТП возбуждены административные расследования.

Неблагоприятные погодные условия значительно осложняют дорожную обстановку, затрудняя движение транспортных средств. На дорогах возможно образование наката, а также налипание мокрого снега, появление снежных заносов. С учетом того, что температурный режим будет колебаться в течение ближайших дней от плюсовой температуры до минусовой, велика вероятность обледенения отдельных участков дорог.

Автомобилистам следует быть крайне внимательными, неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии. Необходимо выбирать такую скорость движения, чтобы в случае возникновения опасности успеть среагировать и принять меры, вплоть до полной остановки транспортного средства.