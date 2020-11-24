В Якутске в неприятном подозревают мастера-ювелира

В дежурную часть отдела полиции №4 МУ МВД России «Якутское» с сообщением о присвоении обратились местные жительницы. Женщины пояснили, что они сдали золотые изделия в ремонт в одну из городских мастерских и обратно не получили свои украшения.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили 43-летнего индивидуального предпринимателя, уроженца Приморского края, подозреваемого в совершении двух эпизодов данного преступления.

Полицейские выяснили, что мужчина, являясь мастером по ремонту ювелирных изделий, присвоил золотые украшения заказчиков и уехал в Приморский край. Там злоумышленник переплавил драгоценный металл и изготовил другие изделия, которые реализовал в специализированных магазинах. Вырученные средства мужчина потратил по собственному усмотрению.

Своими противоправными действиями подозреваемый причинил потерпевшим ущерб на сумму около 145 000 рублей.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. На период предварительного следствия мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.