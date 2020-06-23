23.06.2020
19:47
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Якутск

В Якутске в местах концентрации ДТП меняют режимы работы светофоров

Управление транспорта и дорожной инфраструктуры Окружной администрации города Якутска сообщает о том, что решением межведомственной комиссии по обеспечении безопасности дорожного движения на территории городского округа «город Якутск» в целях устранения места концентрации дорожно-транспортных происшествий 20 июня 2020 года были внесены изменения в режим работы светофорных объектов на пересечении улиц Федора Попова — Богдана Чижика – установлена дополнительная секция.

Внесения изменений в режимы работы светофорных объектов путем установки дополнительной секции также запланированы в следующих местах концентрации дорожно-транспортных происшествий: Дзержинского – Строителей; Дзержинского – Кальвица.

Фото: Якутск.рф
Источник: Якутск.рф
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