В Якутске в местах концентрации ДТП меняют режимы работы светофоров

Управление транспорта и дорожной инфраструктуры Окружной администрации города Якутска сообщает о том, что решением межведомственной комиссии по обеспечении безопасности дорожного движения на территории городского округа «город Якутск» в целях устранения места концентрации дорожно-транспортных происшествий 20 июня 2020 года были внесены изменения в режим работы светофорных объектов на пересечении улиц Федора Попова — Богдана Чижика – установлена дополнительная секция.

Внесения изменений в режимы работы светофорных объектов путем установки дополнительной секции также запланированы в следующих местах концентрации дорожно-транспортных происшествий: Дзержинского – Строителей; Дзержинского – Кальвица.