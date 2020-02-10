В Якутске в ледяной валентинке заморозят экстремала

В День святого Валентина калининградца Олега Резанова с головой заморозят в ледяном сердце. Очередное испытание экстремал проведёт 14 февраля в Якутске, сообщает ЯСИА.

Возможности дышать у Олега не будет 13 минут. Об этом «Клопс» рассказал сам «повелитель холода».

Такого опыта у него ещё не было, и никто в России ничего подобного не делал — уверяет Резанов. Несколько лет назад он пробовал задерживать дыхание на пять-шесть минут.

«Как вморозят — буду думать о специальных техниках задержки дыхания. Фактически уже два раза были мероприятия, когда нельзя было выжить, а я выжил. Сейчас будет третий невозможный», — с гордостью рассказывает Олег Резанов.

В пятницу, 7 февраля, мужчина летит в Москву, оттуда — в Якутск. 11 февраля он будет в Якутске. Экстремал добавил, что полностью восстановился после последнего испытания в Нефтюганске. В середине января при погружении в соляной раствор Резанов получил термические ожоги.

«Я уже реанимировался, буквально через несколько дней. Я в абсолютной физической форме. В больницу не ложился. Уже больше 25 лет к врачам не обращался и не планирую, потому что не болею», — подчеркнул испытатель.

В начале января калининградский морж разводил костёр на собственном животе. В прошлом году мужчина провёл ночь в саркофаге под землей.