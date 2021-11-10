В Якутске в квартире убит ребенок 2 лет! Подозреваемый задержан

Фото с места преступления.

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) по факту обнаружения ночью 9 ноября 2021 года тела 2-летнего ребенка с признаками насильственной смерти в квартире дома, расположенного в районе Маганского тракта города Якутска, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, которую возглавил руководитель отдела криминалистики республиканского СК. В состав группы вошли следователь следственного отдела по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия), оперативные сотрудники полиции, эксперт-криминалист ЭКЦ МВД.

Проведены осмотры места происшествия и тела погибшего ребенка. Допрошена мать мальчика. В ходе расследования у следствия появились основания полагать, что к совершению преступления может быть причастен 25-летний неоднократно судимый сожитель женщины, который скрылся из квартиры.

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями сотрудниками управления уголовного розыска республиканского МВД и отдела по раскрытию преступлений против личности городской полиции местонахождение мужчины установлено. Его задержали утром 9 ноября и доставили к следователю, где проводятся процессуальные действия с участием подозреваемого. В ближайшее время следователем будет внесено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения, связанной с изоляцией от общества.

Кроме того, следственными органами СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ. Как полагает следствие, ненадлежащее исполнение должностных обязанностей сотрудниками органов профилактики не позволило выявить семью, находящуюся в сложной ситуации и организовать с ней соответствующую работу. Проводятся допросы, осмотры, изучение необходимой документации. Расследование уголовных дел продолжается.