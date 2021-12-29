В Якутске в двух ДТП пострадали два человека



28 декабря при медицинской сверке был выявлен факт самообращения водителя 1984 г.р. с диагнозом «перелом наружной мыщелки левой кости со смещением», пострадавший был госпитализирован в хирургическое отделение РБ№ 2.

Предварительно установлено, что 28 декабря около 7 часов утра 37-летний водитель, управляя автомашиной «Тойота Аллекс», следуя со стороны СОНТ «Сатал» в сторону г. Якутска, на 13-м километре Намского тракта не выдержал безопасную скорость движения к конкретным метеоусловиям, допустил съезд с дороги.

Следующее ДТП было зарегистрировано в селе Хатассы вечером около 20 часов, где водитель 1978 г.р., управляя автомобилем «Тойота Хайс», возле дома №28 по ул. Каландаришвили выехал на полосу предназначенную для встречного движения, в результате чего совершил столкновение с автомашиной «Тойота Витц».

В результате ДТП пассажир — женщина 1950 г.р. автомашины «Тойота Витц» получила травму головы. Назначено амбулаторное лечение.

В ходе проверки установлено, что водитель «Хайс» имел признаки опьянения, в связи с чем был направлен на медосвидетельствование, на что водитель отказался проходить. На водителя был составлен административный материал по ч.2 ст.12.26 КоАП РФ за отказ от прохождения медосвидетельствования и лишенным права управления ТС, санкцией этой статьи является арест на срок от 10 до 15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей.

Госавтоинспекция призывает водителей не управлять транспортным средством в состоянии опьянения, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. Зачастую именно по вине нетрезвых водителей происходят дорожно-транспортные происшествия, которые имеют тяжкие последствия.

Если вам стало известно, что кто-либо управляет автомобилем, находясь в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения, сообщите о данном факте в дежурную часть ГИБДД по телефону: 127, 47-35-69 и 35-22-22.