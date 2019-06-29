В Якутске в ДТП пострадали 2 ребенка

28 июня около 11 часов во дворе торгового центра по ул. Орджоникидзе водитель-женщина, управлявшая а/м Тойота Саксид, совершила наезд на 14-летнюю велосипедистку . В результате наезда ребенок упал и получил травму колена. Несмотря на увещевания свидетелей происшествия дама, сидевшая за рулем, покинула место ДТП, не проинформировав о случившемся Госавтоинспекцию, не вызвав скорую помощь и даже не попытавшись оказать помощь девочке. Напомним, что за оставление места ДТП, участником которого он является, водителю грозит лишение права управления транспортными средствами на срок до полутора лет либо административный арест на срок до 15 суток.

В этот же день вечером во дворе одного из жилых домов по ул. Хабарова был совершен еще один наезд на ребенка: 10 –летняя девочка каталась на самокате, когда угодила под колеса автомашины Тойота Лэнд Крузер Прадо. По словам водителя, он видел катающихся на велосипедах и самокате детей и пропустил их. Однако одна из девочек все же оказалась под колесами. В момент происшествия водитель был трезв.

Как пояснила мать ребенка, она вместе со своими тремя детьми вышла на прогулку в районе Площади Победы. В момент ДТП родительницы не оказалось рядом: она отлучилась буквально на несколько минут — пошла отводить домой младшего ребенка. Именно в это время и произошла авария. Ребенок с тяжелыми травмами находится в больнице.

По обоим фактам проводится административное расследование.

Госавтоинспекция обращает внимание родителей на необходимость усиленного контроля за времяпровождением детей. Многие из них на время каникул не выехали на отдых в лагеря или к морю и много времени проводят на улице. Не допустимо, чтобы малолетние дети без сопровождения взрослых катались на самокатах, велосипедах, гироскутерах и т.д в местах, где есть вероятность появления транспорта. Проводите со своими детьми разъяснительную работу по соблюдению ПДД и других норм безопасности, рассказывая о возможных последствиях. Обеспечьте маленьких велосипедистов средствами защиты. Научите правильно переходить проезжую часть: велосипедисту необходимо спешиться при ее переходе и вести транспортное средство рядом.