04.12.2020
16:58
209

Происшествия

В Якутске в ДТП пострадала беременная женщина

3 декабря в 9:40 на 3 км Вилюйского тракта зарегистрировано столкновение двух машин.

Установлено, что 33-летний водитель, управляя автомашиной «Линкольн Навигатор», следуя со стороны ул. Чайковского в сторону Объездного шоссе  не выдержал безопасную скорость движения, тем самым допустил занос автомобиля и, выехав на встречную полосу движения, совершил боковое столкновение с автомашиной «Тойота Суксид».  

С места происшествия в перинатальный центр была доставлена беременная женщина. После осмотра врачей у женщины были обнаружены ушибы, ей назначено амбулаторное лечение.

По проведенным медицинским освидетельствованиям водители были трезвыми, проводится административное расследование.

Фото: Группа пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Якутское».
Источник: Группа пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Якутское».
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх