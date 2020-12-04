В Якутске в ДТП пострадала беременная женщина

3 декабря в 9:40 на 3 км Вилюйского тракта зарегистрировано столкновение двух машин.

Установлено, что 33-летний водитель, управляя автомашиной «Линкольн Навигатор», следуя со стороны ул. Чайковского в сторону Объездного шоссе не выдержал безопасную скорость движения, тем самым допустил занос автомобиля и, выехав на встречную полосу движения, совершил боковое столкновение с автомашиной «Тойота Суксид».

С места происшествия в перинатальный центр была доставлена беременная женщина. После осмотра врачей у женщины были обнаружены ушибы, ей назначено амбулаторное лечение.

По проведенным медицинским освидетельствованиям водители были трезвыми, проводится административное расследование.