04.12.2020
16:58
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Происшествия
В Якутске в ДТП пострадала беременная женщина
3 декабря в 9:40 на 3 км Вилюйского тракта зарегистрировано столкновение двух машин.
Установлено, что 33-летний водитель, управляя автомашиной «Линкольн Навигатор», следуя со стороны ул. Чайковского в сторону Объездного шоссе не выдержал безопасную скорость движения, тем самым допустил занос автомобиля и, выехав на встречную полосу движения, совершил боковое столкновение с автомашиной «Тойота Суксид».
С места происшествия в перинатальный центр была доставлена беременная женщина. После осмотра врачей у женщины были обнаружены ушибы, ей назначено амбулаторное лечение.
По проведенным медицинским освидетельствованиям водители были трезвыми, проводится административное расследование.
Фото: Группа пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Якутское».
Источник: Группа пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Якутское».
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