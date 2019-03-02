В Якутске в День народного мастера состоится шествие. Будет ограничено движение

В этом году на парад 5 марта планируют выйти более тысячи человек в национальных костюмах – якутских и коренных малочисленных народов Севера.

На встрече с организаторами было принято решение провести шествие по проспекту Ленина, от площади Орджоникидзе до площади Ленина.

«В этом году в колоннах пройдут представители 27 улусов республики, а также колонны, представляющие учреждения, предприятия, компании, общественные организации города Якутска», — прокомментировала генеральный директор Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского Яна Игнатьева.

5 марта с 14.00 до 16.00 ч. будет организовано перекрытие дорожного движения по проспекту Ленина.

Напомним, День народного мастера ежегодно отмечается в Якутии 5 марта, начиная с 2012 года, по указу Президента Республики Саха (Якутия). Это замечательный повод и возможность организованно продемонстрировать достоинства традиционного зимнего комплекса одежды якутов и других коренных народов Севера.

Фото ДДН им. А.Е. Кулаковского