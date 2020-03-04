В Якутске в День народного мастера состоится праздничное шествие

5 марта, в День народного мастера Республики Саха (Якутия), состоится традиционное праздничное шествие. В этом году на парад планируют выйти более тысячи человек в национальных костюмах – якутских и коренных малочисленных народов Севера. Парад пройдет по улицам от площади Победы до площади Орджоникидзе. Сбор участников назначен на 12:00.

По информации Центра народного искусства «Симэх» с 5 по 7 марта в Доме дружбы народов им А.Е. Кулаковского состоится масштабное мероприятие в сфере народных художественных промыслов – Х Юбилейная Республиканская выставка-ярмарка «Якутия мастеровая», приуроченная ко Дню Народного мастера Республики Саха (Якутия), Году памяти и славы Российской Федерации, Году патриотизма в Республике Саха (Якутия). В выставке-ярмарке примут участие 5 учебных заведений и 24 муниципальных образования республики.

В Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского будут экспонироваться изделия народных мастеров, признанные эталонными образцами. Свою продукцию и услуги представят ведущие производители в сфере народных художественных промыслов. Для всех желающих народные мастера проведут различные мастер-классы. С подробной программой можно ознакомиться на сайте якутск.рф.

Напомним, День народного мастера ежегодно отмечается в Якутии 5 марта, начиная с 2012 года, по указу Президента Республики Саха (Якутия). Это замечательный повод и возможность организованно продемонстрировать достоинства традиционного зимнего комплекса одежды якутов и других коренных народов Севера.

