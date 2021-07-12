В Якутске в частных дворах хранили запрещенку

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия) и МУ МВД России «Якутское» при силовой поддержке бойцов спецподразделения СОБР регионального Управления Росгвардии выявлены и задокументированы факты хранения крупной партии немаркированной алкогольной продукции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечения изготовления и оборота контрафактной, фальсифицированной спиртосодержащей продукции оперативниками установлены индивидуальные предприниматели — 31 и 38-летние супруги и 46-летняя местная жительница, которые незаконно приобрели и хранили немаркированную алкоголь с целью дальнейшего сбыта.

В результате обысковых мероприятий в гаражах, а также в складских помещениях, расположенных во дворах частных домов по улицам Рихарда Зорге, Коммунальная и 2-база г. Якутск и в четырех торговых точках, принадлежащих предпринимателям, полицейскими обнаружено и изъято около 3 тысяч бутылок водки различных наименований с несоответствующими федеральными специальными акцизными марками.

Экспертиза, проведенная сотрудниками Экспертно-криминалистического центра МВД по Республике Саха (Якутия), подтвердила, что акцизные марки изготовлены не производством Гознак.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».

Проводятся следственные действия и дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств указанной противоправной деятельности.