24.10.2022
21:39
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Происшествия
В Якутске в час пик столкнулись микроавтобус с маршрутным автобусом
24 октября в дежурную группу Госавтоинспекции поступило телефонное сообщение о ДТП в центре столицы с пострадавшими
На место происшествия немедленно выехал автопатруль ДПС.
Предварительно установлено, что 24 октября в 18:20 на перекрёстке улиц Ойунского-Петровского совершили столкновение маршрутный автобус 41 с микроавтобусом Тойота Хайс.
Также по предварительным данным бригада скорой медицинской помощи увезла 5 участников автоаварий в медучреждение.
Обстоятельства ДТП выясняются
Источник: Группа пропаганды ОГИБДД МУ МВД России Якутское
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