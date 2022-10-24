В Якутске в час пик столкнулись микроавтобус с маршрутным автобусом

24 октября в дежурную группу Госавтоинспекции поступило телефонное сообщение о ДТП в центре столицы с пострадавшими На место происшествия немедленно выехал автопатруль ДПС.

Предварительно установлено, что 24 октября в 18:20 на перекрёстке улиц Ойунского-Петровского совершили столкновение маршрутный автобус 41 с микроавтобусом Тойота Хайс.

Также по предварительным данным бригада скорой медицинской помощи увезла 5 участников автоаварий в медучреждение.

Обстоятельства ДТП выясняются

Источник: Группа пропаганды ОГИБДД МУ МВД России Якутское

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