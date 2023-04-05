В Якутске в 204 мкр. построят причал для судов на воздушной подушке

Причал будет обустроен до октября текущего года в 204 микрорайоне города Якутска, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики, сообщает arcticpost.ru

Завершается разработка проектно-сметной документации объекта. Сформирован земельный участок, который отвечает требованиям санитарных правил по внешнему шуму для судов на воздушной подушке. Новый причал будет в достаточной удаленности от жилых домов.

Строительно-монтажные работы планируются в летний сезон. В частности, будет произведена отсыпка территории. Также сегодня проектируется дорога, примыкающая к месту нового причала. Она будет построена в 2023-2024 годы. Средства на это выделены из Дорожного фонда республики. Позже там также будет организован комфортабельный зал ожидания для пассажиров с парковочными местами и автобусной остановкой.

С ноября изменится транспортно-логистическая схема, и суда будут курсировать уже не с 203 микрорайона, а уже со станции «Намыв» в 204 микрорайоне.