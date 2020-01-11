В Якутске в 2019-м приняты меры к недобросовестным предпринимателям

По информации Департамента предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта Окружной администрации Якутска, в 2019 году в ходе выездных мероприятий обследовано 186 объектов торговли, услуг и общественного питания.

В их число вошли продовольственные магазины, рестораны, кафе, бары, павильоны по продаже фруктов и овощей, торговые комплексы, автосервисы, а также так называемые лже-кафе, реализующие продажу алкогольной продукции на вынос под вывесками баров и ресто-баров. Всего проверено 79 баров, 17 кафе, 3 ресторана, 1 столовая, 27 объектов по продаже фруктов и овощей, 29 продовольственных магазина, 9 автосервисов, 21 непродовольственный магазин и прочие объекты.

Среди выявленных нарушений в предприятиях общественного питания часто встречается несоблюдение требований санитарно-эпидемиологических правил СП 2.3.6.1079-01, в том числе отсутствие программы производственного контроля, нарушение поточности, отсутствие туалета для персонала, термометров в холодильниках, графиков текущей и генеральной уборки помещений, нарушение правил хранения пищевых продуктов, отсутствие у работников личных медицинских книжек, сертификатов прививок. По итогам выездов информация направлена в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РС(Я).

По итогам проведенных Управлением Роспотребнадзора по РС (Я) внеплановых проверок деятельность ряда предприятий общественного питания решением суда приостанавливалась. К примеру, в кафе с доставкой еды «Суши Boom», ул. 50 лет Советской Армии, д. 46, у работников отсутствовали медицинские книжки, отсутствовала программа производственного контроля, обнаружены помещения для проживания граждан. В чайхане «Navat» в торговом центре «Best» по ул. Бестужева-Марлинского, д. 51, в холодильных оборудованиях отсутствовали термометры, отсутствовали ценники на реализуемый товар, санитарное состояние помещений было неудовлетворительным, отсутствовал график уборки помещений, у всех работников не было медицинских книжек. При осмотре помещения отсутствовали звуковое оповещение об эвакуации из помещения и световые указатели выходов. По факту отсутствия контрольно-кассовой техники сотрудником МРИ ФНС №5 был составлен акт проверки соблюдения законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в отношении предпринимателя, осуществляющего деятельность в кафе, был составлен протокол. Работники – граждане иностранного государства без документов были доставлены в отдел полиции. В дальнейшем, указанные объекты прекратили свою деятельность.

Также, с начала 2019 года по инициативе Окружной администрации города Якутска уполномоченным органом по регулированию алкогольного рынка – Министерством предпринимательства, торговли и туризма РС (Я) совместно с МУ МВД России «Якутское» была выявлена розничная продажа алкогольной продукции в нестационарных торговых объектах (НТО), что является нарушением федерального закона от 22 ноября 1995 г. N 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» — в НТО «Купеческий» по ул. Пионерская, д. 28а, НТО «Геолог» по ул. Билибина, д. 32а, НТО «Северный экспресс» по ул. Губина, д. 9в, НТО «Купеческий-4» по ул. Беринга, д. 33в. Повторное нарушение действующего законодательства лицами, осуществляющими деятельность в указанных нестационарных торговых объектах, влечет расторжение договоров на право размещения с последующим вывозом НТО.

Наиболее распространенными нарушениями в объектах по продаже овощей и фруктов являются отсутствие надлежащим образом оформленных ценников, контрольно-кассовой техники, сведений об исполнителе. Все это является нарушением федерального закона от 07 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав потребителей».

Также в ходе рейдов выявляются нелегальные объекты. Так, в конце ноября по ул. Кржижановского, д. 75/1, Управлением Роспотребнадзора по РС (Я) выявлен нелегальный цех по производству готовой пищевой продукции. В связи с тем, что в указанном цехе осуществляет деятельность физическое лицо, Управление Роспотребнадзора по РС(Я) не может провести проверку и отправить материалы на приостановление деятельности. Сотрудниками межрайонной инспекции №5 ФНС России лицо, осуществляющее деятельность в указанном цехе, привлечено к административной ответственности по ст. 14.1 КоАП РФ. Четыре работника цеха (граждане Киргизии) доставлены в отдел полиции для установления законности пребывания на территории РФ.

26 декабря 2019 года в ходе рейдовых мероприятий по выявлению мест продажи никотинсодержащей жевательной продукции сотрудниками Окружной администрации города Якутска, Управления Роспотребнадзора по РС (Я), МУ МВД России «Якутское» выявлена реализация указанной продукции в одном из магазинов, расположенном в ТЦ «Дом торговли». Всего в магазине выявлено 2097 упаковок 92 наименований никотинсодержащей жевательной продукции, в том числе несколько упаковок запрещенного в обороте жевательного табака снюс. В составе остальной продукции табак заменен целлюлозой, содержит большое количество никотина, от 20 мг до 90 мг, что многократно превышает содержание никотина в табачной продукции, в связи с чем, сотрудником полиции вся выявленная продукция изъята для передачи в Управление Роспотребнадзора по РС (Я).

Административной комиссией города Якутска за 2019 год составлено 300 протоколов по ч. 1 ст. 6.9 Кодекса Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях в отношении лиц, осуществляющих несанкционированную торговлю на улице.

Окружная администрация города Якутска совместно с уполномоченными контролирующими органами проводит работу по выявлению и пресечению недобросовестного предпринимательства на постоянной основе.