В Якутске в 2019 году введено более 330 тысяч кв. метров жилья

По данным Департамента градостроительства Окружной администрации г. Якутска по итогам 11 месяцев 2019 года введено жилых многоквартирных домов общей площадью 269 453 кв. м, индивидуальное жилищное строительство – 71 104 кв. м. Таким образом, общий объем введенного за год жилья составил 330 557 кв. м.

Активно ведется работа по реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы». В первый этап программы включены 244 жилых помещения из 24 аварийных МКД общей площадью 7 737,5 кв. м., в которых проживает 818 человек.

В 2019 г. заключены договоры о долевом строительстве на приобретение 95 жилых помещений общей площадью 3 236,2 кв. м, в том числе у застройщика АО «ДСК» — 86 жилых помещений общей площадью 2 796,8 кв. м и 9 жилых помещений общей площадью 439,4 кв. м. у застройщика ООО МСЗ «АРТ».

Заключены договоры на приобретение у застройщика в строящихся домах 60 благоустроенных квартир общей площадью 1 366,54 кв. м у застройщика ООО «ЛенаТрансСервис».

Зарегистрировано 38 соглашений на предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение, путем перечисления денежных средств на сумму 91,8 млн. рублей. Заключено 10 государственных контрактов на сумму 42 млн. рублей на приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками.

Кроме того, ведется работа в рамках муниципальной программы с объемом финансирования 100,2 млн рублей. В 2019 году общая площадь расселенных квартир составила – 3 109,08 квадратных метров, 77 квартир, общее количество переселяемых – 216 человек. Проведены мероприятия по освобождению и сносу 8 домов.

В 2019 году в рамках программных мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 87 молодых семей получили социальную выплату на приобретение жилья.

В рамках мероприятий муниципальной программы по приобретению или строительству жилья для детей-сирот заключен 31 муниципальный контракт на приобретение 168 квартир на вторичном и первичном рынке. До конца 2019 года планируется приобрести еще 60 жилых помещений.

Государственную поддержку в улучшении жилищных условий получил 61 работник бюджетной сферы.

В 2019 году подписаны договоры о развитии застроенной территории в границах части квартала «2б» городского округа «город Якутск» с ООО «ЛенаТрансСервис» на сумму 3,8 млн рублей и квартала «16» с ООО «МСЗ АРТ» на сумму 2,2 млн рублей.

Ведется работа по выявлению и сносу объектов самовольной постройки. В 2019 году выявлено 190 и снесено 11 объектов самовольной постройки.