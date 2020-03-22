В Якутске ужесточаются меры по борьбе с коронавирусом

Автобусы, не проходящие санитарную обработку, будут принудительно снимать с маршрута, такое предложение прозвучало в воскресенье, 22 марта, на очередном заседании городского штаба по противодействию распространения коронавируса COVID-2019 при главе города.

Напомним, заседания штаба с 21 марта проводятся только в режиме ВКС.

Глава города снова указала на несоблюдение многими частными перевозчиками предписанных мероприятий по санитарной обработке и дезинфекции салонов автобусов. Кроме того, в связи с существенным снижением пассажиропотока, вероятно, будет ограничиваться число автобусов, выходящих на линию. Снимать с маршрутов в первую очередь предлагается тех, кто уличен в несоблюдении санитарных мероприятий.

«Мы предлагаем снимать с маршрута злостных нарушителей санитарно-эпидемиологических мероприятий, тех, кто игнорирует безопасность и здоровье пассажиров, и передавать номера в ГИБДД», — сказал руководитель управления ГО и ЧС по г. Якутску Виталий Бобинов.

Сардана Владимировна в целом согласилась с такими жесткими мерам и поручила довести информацию до предпринимателей в сфере пассажирских перевозок.