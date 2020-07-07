В Якутске утверждена схема движения большегрузов

Окружная администрация города Якутска утвердила схему движения грузового автотранспорта с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн по улично-дорожной сети города. Постановлением от 6 июля 2020 года № 192п регулируется движение автотранспортных средств, а также тракторов и самоходных машин с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн в соответствии с утвержденной схемой движения грузового автотранспорта.

В целях сохранения эксплуатационных характеристик дорожных покрытий в соответствии с установленными сроками межремонтных работ и повышения пропускной способности муниципальной улично-дорожной сети Якутска разрешено движение грузового автотранспорта массой более 3,5 тонн последующим маршрутам:

Улица 50 лет Советской Армии – улица Богдана Чижика – улица Хабарова – улица Чернышевского – Покровский тракт и в обратном направлении; Покровский тракт – улица Автодорожная — улица Красильникова –улица Лермонтова- улица Петровского – Хатынг-Юряхское шоссе – Вилюйский тракт и в обратном направлении; Вилюйский тракт – Объездное шоссе – Окружное шоссе – Автострада 50 лет Октября – улица Можайского – улица Экспериментальная в микрорайоне Марха и в обратном направлении.

В центральной части города Якутска движение грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн ограничено по периметру дорожными знаками 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено». Ограничение не распространяется на движение транспорта оперативных, аварийных, спасательных и других государственных и муниципальных служб, имеющих соответствующие опознавательные знаки, муниципальных служб, задействованных на уборке улично-дорожной сети, грузовых автомобилей, предназначенных для перевозки людей, транспортных средств организаций федеральной почтовой связи, а также грузовых автомобилей без прицепа с разрешенной максимальной массой не более 26 тонн, которые обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне. Заезд и выезд транспортных средств в центр города должен осуществляться на ближайшем к месту назначения перекрестке при наличии документов, подтверждающих служебную необходимость проезда.