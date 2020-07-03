В Якутске утвердили правила содержания домашних животных

Власти Якутска утвердили правила содержания домашних животных, которые распространяются на граждан, владельцев домашних животных, и на городские предприятия и организации.

Владельцев домашних животных в городе Якутске обязали принимать меры по предотвращению появления нежелательного потомства, которое в последствии оказывается на городских улицах и пополняет армию безнадзорных животных.

Также владельцам следует принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности других людей и животных, не допускать загрязнения животными подъездов, лестничных клеток, скверов, улиц и дворов.

На территории столицы запрещено выпускать домашних животных на «самовыгул». При нежелании далее содержать животное бывший владелец должен сдать питомца в приют или новому хозяину.

Важным пунктом правил является обязанность владельцев домашних животных осуществлять регистрацию и перерегистрацию своих домашних животных, в том числе путем присвоения идентификационного номера в виде чипирования.

Также при смене постоянного места нахождения или гибели животного обязательно сообщать об этом в государственное ветеринарное учреждение по месту регистрации.

Регистрация домашних животных осуществляется владельцами в Государственном бюджетном учреждении Республики Саха (Якутия) «Управление ветеринарии города Якутска» по месту жительства владельца животного. Уклонение от регистрации собак и кошек влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 5.3. Кодекса Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях.

«Данные правила разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации об обращении с животными. Необходимо отметить, что в соответствии с правилами владельцев домашних животных обязали осуществлять регистрацию и перерегистрацию домашних животных», — подчеркнули в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации города Якутска.

Организации и предприниматели, имеющие на своей территории сторожевых собак и иных животных, также обязаны зарегистрировать животных на общих основаниях и исключить бесконтрольное попадание животных за пределы прилегающей к зданию территории.

С полным текстом правил содержания домашних животных можно ознакомиться на официальном сайте якутск.рф (постановление Окружной администрации города Якутска от 30 июня 2020 года № 184 п).

Напомним, с 1 января 2020 года вступили в силу новый федеральный закон «Об ответственном обращении с животными».