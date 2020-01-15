В Якутске устраняют последствия ЧС

Сегодня, 15 января, первый заместитель главы Максим Трофимов провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности городского округа «город Якутск» (КЧС) в связи с аварией на трансформаторной подстанции «Южная».

Присутствующие заслушали информацию главного инженера РЭС ЦЭС ПАО «Якутскэнерго» Алексея Березовского об обстановке, сложившейся на территории городского округа.

«Произошло технологическое нарушение на подстанции «Южная» — повреждение трансформатора. С данного трансформатора питаются частично районы Покровского тракта, Сергеляхского шоссе и Птицефабрики. На данный момент разработаны графики экстренного ограничения электроэнергии и план основных мероприятий по восстановлению электроснабжения», — сообщил главный инженер.

План мероприятий расписан до 18 января, график экстренного ограничения электроэнергии планируется снять до 16 января. Причины возникновения аварии устанавливаются.

Максим Трофимов подчеркнул, что жителей районов, включенных в график, необходимо проинформировать об ограничении потребления электроэнергии, использования электроприборов на период восстановительных работ в связи с недостатком мощностей.

РЭС ЦЭС ПАО «Якутскэнерго» рекомендовано предусмотреть в аварийном запасе оборудование для оперативного устранения таких ситуаций в городе Якутске в будущем, а также поручено своевременно доводить информацию о складывающейся обстановке и о ходе ремонтных работ до ЕДДС Якутска для оповещения жителей.

Согласно решению КЧС, в Автодорожном округе введен режим функционирования повышенной готовности для всех служб якутского городского звена РСЧС на время устранения аварии.

