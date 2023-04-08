08.04.2023
07:15
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Происшествия
В Якутске устранили энергоаварию из-за воздушного шара
Энергетики Центральных электрических сетей завершили восстановительные работы и в 23:30 ввели в работу ВЛ 6 кВ «ПОК».
В 21:26 персонал перезапитали потребителей по временной схеме на время восстановительных работ. В ограничении остается частично частный сектор по улицам Гимеинская, Кеши Алексеева и Лонгинова.
В ходе осмотра оперативно-выездная бригада Центрального РЭС обнаружила в пролете между опорами N27-28 зацепившийся воздушный шар с металлизированной лентой, который вызвал короткое замыкание
Ограничений нет. В восстановительных работах была задействована бригада энергетиков в составе 5 человек, сообщает тгк ПАО «Якутскэнерго»
Фото: тгк ПАО «Якутскэнерго»
Источник: тгк ПАО «Якутскэнерго»
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