В Якутске установят новый памятник

22 февраля начальник Управления Автодорожного округа Владислав Созонов провел рабочее совещание с председателем общественной организации РС (Я) «Потомки государевых ямщиков» Анатолием Добрянцевым, начальником Управления архитектуры и градостроительной политики Семеном Сергеевым, заместителем председателя Совета старейшин г. Якутска, потомком ямщиков Петром Соловьевым, скульптором Борисом Гумер-Оглы.

На встрече обсудили идею установки памятника государевым ямщикам на территории сквера 335-летия образования посада Залог по ул. Чернышевского, 50/1. Памятник должен символично дополнить внешний облик сквера.

По мнению членов общественной организации, скульптурная композиция послужит сохранению и развитию исторического и духовного наследия государевых ямщиков средней Лены, укрепления межрегиональных связей.

Безусловно, идея была поддержана. Установка памятника будет проведена за счет внебюджетных средств, в ближайшее время будет решаться вопрос о закреплении земельного участка для памятника, а также подготовки технической документации для

проведения конкурса по отбору наилучшего проекта.

Управление Автодорожного округа