В Якутске установят арт-объект «ҺӨҔҮҤ»

Проект инициировали активисты творческого объединения «Культура Якутии».

Во дворе Национальной библиотеки Якутии установят арт-объект «ҺӨҔҮҤ». Проект недавно стал одним из победителей грантового конкурса Фонда культурных инициатив России, сообщает пресс-служба Единого ресурсного центра.

Проект инициировали активисты творческого объединения «Культура Якутии» в составе художников, писателей и общественников, занимающихся продвижением якутской культуры и языка.

«Буквы һ,ө,ҕ,ү,ҥ отличают современный якутский алфавит, основанный на кириллице. Буквы вошли из алфавита лингвиста Семёна Новгородова, основоположника национальной письменности. Часто для упрощения заменяем их на «е», «н», «о» или вовсе цифры, искажая звучание и написание. Это ведёт к утрате языка в аутентичном виде. В связи с переходом в виртуальную среду общения эти буквы начали выпадать из обихода. Ещё в 2000-х годах сообщество “КиберСаха” под руководством Николая Павлова-Халана разработало якутскую клавиатуру, первый онлайн- словарь «Саха тыла» и википедию на якутском языке. Тогда и началось продвижение сочетания һөҕүҥ, созвучное слову в переводе «восхищайтесь, удивляйтесь» и ставшее впоследствии символом якутской письменности в современном информационном поле. Конечно, письменность, язык, чтение – всё это темы Национальной библиотеки, которая поддерживает инициативу. Решили поставить арт-объект во дворе библиотеки, обустроить пространство, дополнить скамьями, чтобы в тёплое время года там можно было проводить встречи, мероприятия, чтения. Исчезающие буквы станут визуальным напоминанием об их существовании и правильном написании не только в установленном месте, но и на интернет-просторах», — рассказала сотрудник Национальной библиотеки Якутии, координатор проекта Татьяна Павлова.

По словам авторов, проект состоит из двух этапов. Это, во-первых, создание арт-объекта «ҺӨҔҮҤ». Второй этап — проведение выставки инсталляций «ҺӨҔҮҤ: якутский язык глазами художника». Работы художников будут представлены на выставке в здании библиотеки. Планируется также виртуальный формат выставки.

Напомним, что активисты творческого объединения «Культура Якутии» участвовали в “Зимнем марафоне” Единого ресурсного центра и ресурсного образовательно-методологического центра при Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского, где проект прошел апробацию и доработку. Участникам мастерской оказывается информационная, методическая и образовательная помощь на всех этапах продвижения проектов. Таким образом, ЕРЦ – это флагманская площадка по оказанию бесплатной многопрофильной помощи социально ориентированным некоммерческим организациям и повышения гражданской активности населения.