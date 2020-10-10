В Якутске установлена мемориальная доска первому министру культуры

10 октября в Якутске состоялось открытие мемориальной доски первому министру культуры ЯАССР, заместителю председателя Совета министров ЯАССР Герасиму Васильевичу Попову.

Мемориальную доску установили на стене дома по адресу: г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 39. Автор мемориальной доски скульптор Чоччасов Николай Никитич. Участие в небольшой церемонии приняли родные и земляки Герасима Попова, его дочь Галина Ильина, писатели, депутаты, общественники. Участие в открытии принял министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов.

«По обращению родственников, решению депутатов Городской думы мы сегодня открыли доску на том доме, где жил Герасим Васильевич. Нас сегодня было бы больше, если бы не режим ограничения мероприятий.

Герасим Попов в далеком 1953 году возглавил Министерство культуры Якутии, которое только было образовано. Работал более 7 лет. При нем приехал первый выпуск Щепкинского театрального училища, появились первые артисты Саха театра, в 1957 году в Москве прошли первые Дни Якутии, где показали, насколько красива, уникальная наша культура. Дело его продолжается», — отметил Юрий Куприянов.