В Якутске установлена мемориальная доска Айаалу Степанову

27 марта состоялось торжественное открытие мемориальной доски видному государственному и общественному деятелю, Почетному работнику агропромышленного комплекса России, заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха (Якутия), лауреату Государственной премии РС(Я) в области науки и техники, доктору сельскохозяйственных наук Айаалу Ивановичу Степанову. Мемориальная доска установлена на фасаде здания Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства им. М.Г. Сафронова Федерального исследовательского центра «Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук».

В мероприятии приняли участие родители Айаала Ивановича Татьяна Георгиевна и Иван Прокопьевич Степановы, супруга Эдита Геннадиевна и сын Арсен, друзья, коллеги и соратники Айаала Ивановича.

Выступая на торжественном митинге Председатель ФИЦ «ЯНЦ СО РАН», член-корреспондент РАН Михаил Лебедев поделился своими теплыми воспоминаниями об Айаале Ивановиче. «Я познакомился с Айаалом Ивановичем, когда он был совсем молодым, в лаборатории факультета почвоведения Московского государственного университета, где Айаал Иванович проводил совместные исследования с Яной Максимовной Аммосовой, дочерью Максима Кировича Аммосова. И Яна Максимовна еще тогда говорила, что он будет выдающимся исследователем, что у него прекрасное мышление», — рассказал Михаил Петрович.

Он особо отметил, что в последние годы с Айаалом Ивановичем их тесно связывала сложная научно-организационная работа, обусловленная реформой Российской академии наук, тем, что в большую академическую науку вливались силы со стороны Российской академии сельскохозяйственных наук, со стороны Российской академии медицинских наук. «Мне повезло, что в это сложное время Айаал Иванович был рядом со мной», — подчеркнул Михаил Лебедев. Глава ФИЦ выразил уверенность в том, что самой прекрасной памятью Айаала Ивановича Степанова будет успешная научная деятельность сотрудников родного для него Якутского НИИ сельского хозяйства, в развитие которого он вложил столько сил.

Директор ЯНИИСХ, член-корреспондент РАН Леонид Владимиров ознакомил присутствующих с трудовой биографией и научной деятельностью Айаала Ивановича. «Айаал Иванович Степанов внес большой вклад в развитие семеноводства и растениеводства республики», — подчеркнул Леонид Николаевич и заострил внимание на том, что нужно сохранить аграрную науку в таком виде, в каком она была при Айаале Ивановиче и развивать её дальше.

Со светлыми воспоминаниями об Айаале Ивановиче на торжественном митинге выступили председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) по селу и аграрной политике Андрей Находкин, заместитель министра сельского хозяйства РС(Я) Николай Афанасьев и заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) Яков Заровняев.

Справка:

Айаал Иванович Степанов родился 27 марта 1966 года в г. Якутске. В 1988 году окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт, в 1994 году – аспирантуру Всесоюзного научно-исследовательского института удобрений и агропочвоведения имени Д.Н. Прянишникова, доктор сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник, действительный член Международной академии аграрного образования, академик Российской академии естественных наук.

Трудовую деятельность Айаал Иванович начал в Якутском НИИ сельского хозяйства в должности младшего научного сотрудника отдела технологии производства картофеля и овощей. В 1996-1997 годах работал главным агрономом, первым заместителем, директором ОПХ «Покровское», заместителем генерального директора НПО «Якутское». С 1997 по 2000 год – первый заместитель директора ЯНИИСХ, затем заведующий лабораторией агроэкологии.

В 2000 году Указом президента Республики Саха (Якутия) назначен заместителем руководителя администрации президента и правительства Республики Саха (Якутия). Курировал взаимодействие федеральных и республиканских структур по решению вопросов АПК. Занимался вопросами сельского хозяйства, потребкооперации, экологии и природопользования, земельной реформы, аграрного образования и науки. За этот период работы показал себя инициативным и ответственным руководителем, способным организатором.

С 2002 по 2003 год – директор ЯНИИСХ СО РАСХН.

В 2003 году Степанов Айаал Иванович назначен министром сельского хозяйства Республики Саха (Якутия). За годы реализации президентской программы социально-экономического развития села Республики Саха (Якутия) на 2002-2006 годы под непосредственным руководством А.И. Степанова достигнут ежегодный рост валовой продукции сельского хозяйства республики до 3% и в 2006 году составил 13,2 млрд. рублей.

За счет технического перевооружения пищевой и перерабатывающей промышленности объем производства потребительских продовольственных товаров за 2002-2005 годы возрос с 3,7 до 6,1 млрд. рублей, при этом его доля в продукции сельского хозяйства возросла с 45,1 до 50,5 %. Эффективное использование государственных субсидий на развитие сельскохозяйственного производства позволило стимулировать развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, доля производства которых в общем объеме валовой продукции сельского хозяйства возросла за последние три года с 12,8 до 23,0%.

Под руководством А.И. Степанова впервые разработаны и утверждены методические рекомендации по составлению технологических карт и расчету нормативной себестоимости продукции сельского хозяйства. Усовершенствована система семеноводства сельскохозяйственных культур, система племенного дела в коневодстве, создан государственный племенной питомник генофондного якутского скота, созданы новые вакцины, пробиотики и ветеринарные препараты.

Айаалу Ивановичу удалось установить тесные плодотворные контакты с Министерством сельского хозяйства РФ. Совместно с федеральным министерством были проведены Всемирный конгресс оленеводов, конгресс табунщиков мира и выездная коллегия министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Проведена работа по развитию племенного дела, ветеринарного обслуживания, повышению качественных показателей сельхозпродукции.

В феврале 2007 года Айаал Иванович назначен заместителем председателя правительства Республики Саха (Якутия). В правительстве он координировал вопросы аграрной политики и агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия), пищевой и перерабатывающей промышленности, ветеринарии, охраны природы и окружающей среды, водных и лесных отношений, охраны и использования объектов животного мира, земельных отношений, метеорологического обеспечения хозяйственного комплекса.

С августа 2012 года – директор Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства имени М.Г. Сафронова.

Айаал Иванович Степанов внес весомый вклад в развитие аграрной науки и внедрение достижений науки в сельскохозяйственное производство Республики Саха (Якутия). Он автор более 160 научных работ и трех патентов на изобретения, лауреат Государственной премии Республики Саха (Якутия) в области науки и техники.