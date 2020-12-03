В Якутске установлен особый противопожарный режим

На территории городского округа «город Якутск» с 09 час. 00 мин. 3 декабря 2020 года до 09 час. 00 мин. 11 января 2021 года установлен особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение главы города Якутска № 1905р подписано 2 декабря 2020 года.

Особый противопожарный режим вводится в целях снижения количества пожаров в жилом секторе и последствий от них в период новогодних и рождественских праздников.

На период действия особого противопожарного режима будет усилена работа по информированию населения о мерах соблюдения обязательных требований пожарной безопасности в быту. Также особое внимание будет уделено очистке прилегающих территорий от мусора и сносу бесхозных строений.

ММУ МВД «Якутское» совместно с отделом надзорной деятельности Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по РС(Я) рекомендовано проводить внеплановые проверки многоквартирного жилого фонда и частного жилого фонда на предмет соблюдения первичных мер пожарной безопасности.

Многоквартирные дома — это объекты повышенного риска, поскольку возникший в одном из его помещений пожар способен в кратчайшее время перекинуться на другие квартиры и этажи. Призываем жильцов деревянных домов вместе с управляющими компаниями провести работу по приведению мест общего пользования в соответствие с требованиями пожарной безопасности. Часто в домах бывают захламлены и заставлены коридоры, чердаки, лестничные площадки, пространство под лестничным маршем и даже пути эвакуации.

Меры пожарной безопасности во время новогодних и рождественских праздников

Новогодние и рождественские праздники — замечательное время для детей и взрослых. Почти в каждом доме устанавливают и украшают елку. Для того, чтобы эти дни не были омрачены бедой, необходимо обратить особое внимание на соблюдение мер пожарной безопасности, которые очень просты.

Как показывает практика, в период новогодних и рождественских праздников наиболее частой причиной возникновения пожара становится:

нарушение правил использования пиротехнических изделий гражданского назначения;

использование не сертифицированных елочных гирлянд (иных электропотребителей);

неосторожное обращение с источниками открытого огня;

курение в состоянии алкогольного опьянения.

Чтобы новогодние праздники не омрачились бедой, запомните эти простые правила. При установке елок необходимо учитывать следующие основные требования:

1. Ёлка устанавливается на устойчивой подставке, подальше от отопительных приборов.

2. Иллюминация должна быть смонтирована с соблюдением правил устройства электроустановок. На елке могут применяться электрогирлянды только заводского изготовления с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В, мощность лампочек не должна превышать 25 Вт.

Запрещается:

украшать елку свечами, ватой, игрушками из бумаги и целлулоида.

одевать маскарадные костюмы из марли, ваты, бумаги и картона.

зажигать на елке и возле нее свечи, бенгальские огни, пользоваться хлопушками.

Рекомендуется:

не оставляйте без присмотра малолетних детей, даже на короткое время;

не храните источники зажигания в местах, доступных детям;

не позволяйте детям пользоваться пиротехническими изделиями без присмотра взрослых;

перед использованием пиротехнического изделия, внимательно ознакомьтесь с инструкцией, соблюдайте безопасную дистанцию. Ни в коем случае нельзя применять пиротехнические изделия внутри помещения!

не используйте пиротехнические изделия в непосредственной близости (ближе 50 метров) от людей, деревьев, зданий и сооружений, линий электропередач, на крышах, балконах, лоджиях, а также в ветреную погоду. Найдите открытую площадку по размерам соответствующую безопасному расстоянию, указанному в инструкции по применению изделия, либо в руководстве по технике безопасности;

если Вы решили встретить Новый год в гостях, не забудьте, выходя из дома, выключить электроприборы из сети, закрыть окна, форточки (включая лоджии) во избежание попадания в помещение, пиротехнических изделий;

Также помните, что курение в состоянии алкогольного опьянения, либо сильного переутомления часто становится причиной пожара.

Если все же беда пришла, не паникуйте! Первым делом позвоните по телефону «01» назовите точный адрес, что горит, вашу фамилию, пожарные не оставят Вас в беде. Дома и на работе всегда держите на видном месте номер телефона вызова пожарной охраны; объясните детям, куда звонить, в случае возникновения пожара («01», сотовый «101»).