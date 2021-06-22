22.06.2021
11:00
140

Якутск

В Якутске установлен особый пожароопасный режим

SakhaLife.ru.

В Якутске установлен особый пожароопасный режим, об этом сообщил глава города Евгений ГРИГОРЬЕВ во время общегородской планерки 22 июня. Соответствующее распоряжение подписано 18 июня на срок 1 месяц.

В течение этого периода запрещен выезд в пригородные леса граждан и автотехники, кроме проведения лесотехнических и противопожарных работ.

Ряд муниципальных предприятий и организаций переведены в режим работы «повышенная готовность». Предусмотрены мероприятия по профилактике и предупреждению пожаров в деревянном жилом фонде г. Якутска.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Телеграмм-канал Якутск
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх