SakhaLife.ru.

В Якутске установлен особый пожароопасный режим, об этом сообщил глава города Евгений ГРИГОРЬЕВ во время общегородской планерки 22 июня. Соответствующее распоряжение подписано 18 июня на срок 1 месяц.

В течение этого периода запрещен выезд в пригородные леса граждан и автотехники, кроме проведения лесотехнических и противопожарных работ.

Ряд муниципальных предприятий и организаций переведены в режим работы «повышенная готовность». Предусмотрены мероприятия по профилактике и предупреждению пожаров в деревянном жилом фонде г. Якутска.