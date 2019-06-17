В Якутске установлен особый противопожарный режим

На территории городского округа «город Якутск» с 09.00 часов утра 15 июня 2019 года до 09.00 часов утра 15 июля 2019 года установлен особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение главы города Якутска № 1014р вышло 14 июня 2019 года.

Особый противопожарный режим вводится в целях усиления мер по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417, постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» в связи установлением высокого IV уровня пожарной опасности на территории городского округа «город Якутск».

На период действия особого противопожарного режима запрещается въезд транспорта в лесные массивы за исключением транспортных средств, используемых для ведения лесохозяйственной деятельности, а также для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации лесных пожаров. Ограничивается посещение лесов населением за исключением работников, деятельность которых связана с пребыванием в лесах.

Запрещено сжигание мусора, сухой травы на территории городского округа.

Управление гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности совместно с отделом надзорной деятельности Главного управления МЧС России по РС (Я) будет проводить рейдовые мероприятия в лесных массивах, а также выявлять незаконно установленные постройки гаражей, контейнеров, кладовок, теплиц, заборов, мешающих проезду пожарной техники. Состоятся регулярные внеплановые проверки на предмет соблюдения первичных мер пожарной безопасности, при этом особое внимание будет обращено на деревянный жилой фонд.