В Якутске установлен общественный контроль за капитальным ремонтом дорог

В понедельник, 24 июня глава города Якутска Сардана Авксентьева вместе с членами рабочей комиссии по общественному контролю за реализацией приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории городского округа «город Якутск» осмотрела ход работ по капитальному ремонту улиц Петра Алексеева, Жорницкого в Строительном округе, улицы Экпериментальная и строительство моста «Мархинка» в микрорайоне Марха.

Подрядчиками ремонтных работ определены ПАО СУ — 5 Дорисс по ремонту ул. Петра Алексеева и ул. Жорницкого, ООО «Монтаж Сервис» — по ул. Экпериментальная. Строительство моста через реку Мархинка ведет ООО КСК «Мосты Севера».

Как отметил член рабочей комиссии по общественному контролю за исполнением нацпроекта «БКАД», заместитель председателя Общественной палаты города Якутска Антон Жондоров, комиссия будет пристально следить, чтобы подрядчики сделали ремонт дорог качественно и обеспечили удобство при их использовании для всех категорий населения. «В состав общественной комиссии вошли автолюбители, представители велосипедного движения, мотоциклисты и пешеходы. Мы будем еженедельно проводить объезды по объектам. Горожанам важно, чтобы наши дороги после ремонта стали лучше».

Сардана Аксентьева по итогам объезда отметила, что основные сложности при ремонте дорог в центре города связаны с выносом сетей водоснабжения, электроснабжения и газификации.

«Многим кажется, что ремонтные работы начались поздно, но они идут по утвержденному рабочему графику. Работы по дорожному покрытию должны быть завершены в конце сентября — начале октября. Далее, по действующим нормативам – до декабря, будут вестись работы по благоустройству», — прокомментировала Сардана Авксентьева.

Глава города подчеркнула, что большое значение при реализации нацпроекта придается развитию пригородов. Так, из выделенных 1,5 млрд руб. на ремонт дорожных объектов и мостового перехода в микрорайоне Марха и прилегающих к нему территориях будут направлены 350 млн руб.

Напомним, в 2019 году в Якутске в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют и построят порядка 25,8 километров дорог.