27.12.2022
11:46
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Общество
В Якутске установлен комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД
Разрешенная скорость движения транспорта на участке составляет 60 км/ч
В Якутске, на Окружном шоссе, 34 установлен стационарный комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД. Разрешенная скорость движения транспорта на участке составляет 60 км/ч.
Напомним, что Окружное шоссе является самым крупным объектом дорожно-транспортной инфраструктуры в Якутске. Дорога имеет четыре полосы с общей протяженностью 4,2 км.
В настоящее время в республике установлено 126 приборов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД, из них 114 стационарных комплексов, 12 – мобильных.
Фото: пресс-службы
Источник: ЯСИА
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