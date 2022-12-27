В Якутске установлен комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД

Разрешенная скорость движения транспорта на участке составляет 60 км/ч В Якутске, на Окружном шоссе, 34 установлен стационарный комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД. Разрешенная скорость движения транспорта на участке составляет 60 км/ч. Напомним, что Окружное шоссе является самым крупным объектом дорожно-транспортной инфраструктуры в Якутске. Дорога имеет четыре полосы с общей протяженностью 4,2 км. В настоящее время в республике установлено 126 приборов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД, из них 114 стационарных комплексов, 12 – мобильных.

Фото: пресс-службы Источник: ЯСИА

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