В Якутске установлен график движения автобусов в новогодние праздники

В новогодние праздники с 1 по 3 января 2021 года городские автобусные маршруты будут осуществлять движение с интервалами по 20-30 минут. С 4 по 10 января 2021 года автобусы будут ездить по графику выходного дня.

Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной администрации г. Якутска сообщает, что интервал движения городских автобусов в первые три дня нового года составит 20-30 минут. Начиная с 4 января интервал движения автобусов сократится до 10-20 минут, согласно графику выходного дня.

«В праздничные дни усилится контроль. Назначены ответственные лица, которые будут постоянно следить за соблюдением интервала движения и за выходом автобусов на маршрут, в целях недопущения непредвиденных обстоятельств, в том числе сбоев в работе городского транспорта», — прокомментировал руководитель НО «Союзавто» Андрей Косицкий.

В случае задержки рейса пассажиры могут позвонить в Дежурный отдел диспетчерской службы НО «Союзавто» по номеру 42-48-14.

С расписанием движения автобусов в новогодние праздники на пригородных и городских маршрутах можно ознакомиться

ЗДЕСЬ.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ГОРОДСКИХ АВТОБУСОВ В ПЕРИОД НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ

Расписание движения городского автобусного маршрута №1

Интервал движения с 01.01.2021г. по 03.01.2021г. 4 единицы.

С 07:45 до 19:15 – 30 мин.

Время отправления с конечных пунктов: Воинская, Переправа 7:45 8:15 8:45 9:15 9:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15

Интервал движения с 04.01.2021г. по 08.01.2021г. 8 единиц.

Время отправления с конечных остановок: Воинская, Переправа. 6:55 7:15 7:35 7:55 8:15 8:35 8:55 9:15 9:35 9:55 10:15 10:35 10:55 11:15 11:35 11:55 12:15 12:35 12:55 13:15 13:35 13:55 14:15 14:35 14:55 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55 18:15 18:35 18:55 19:15 19:35 20:00

С 06:55 до 19:35 – 20 мин.; с 19:35 до 20:00 – 25 мин.

Расписание движения городского автобусного маршрута №2

Интервал движения с 01.01.2021г. по 03.01.2021г. 6 единиц.

Время отправления с конечных остановок: Птицефабрика, Алаас 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30

С 08:00 до 19:30 – 30 мин.

Интервал движения с 04.01.2021г. по 10.01.2021г. 8 единиц:

Время отправления с конечных остановок: Птицефабрика, Алаас 7:00 7:20 7:40 8:00 8:20 8:40 9:00 9:20 9:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:05 18:30 18:55 19:20 19:50 20:20 20:50

с 07:00 до 17:40 – 20 мин., с 17:40 до 19:20 – 25 мин.; с 19:20 до 20:50 – 30 мин.

Расписание движения городского автобусного маршрута №3

Интервал движения с 01.01.2021г. по 03.01.2021г. 6 единиц.

С 08:00 до 19:00 – 30 мин.

Время отправления с конечных остановок: Аэропорт, Мед.Центр 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00

Интервал движения с 04.01.2021г. по 10.01.2021г. 8 единиц.

с 08:00 до 19:00 — 20 мин.

Время отправления с конечных остановок: Аэропорт, Мед.Центр 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00

Расписание движения городского автобусного маршрута №4

Интервал движения с 01.01.2021г. по 03.01.2021г. 6 единиц.

С 08:00 до 20:00 – 20 мин.

Время отправления с конечных пунктов: Залог — Газпром 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 Время отправления с конечных пунктов: Газпром — Залог 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00

Расписание движения городского автобусного маршрута №5

Интервал движения с 01.01.2021г. по 03.01.2021г.- 6 единиц. Время отправления с конечных остановок: Манньыаттаах, Марха

8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00

С 08:00 до 20:00 – 30 мин.

Интервал движения с 04.01.2021г. по 10.01.2021г.- 10 единиц. Время отправления с конечных остановок: Манньыаттаах, Марха

08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:20 20:00 20:15

С 08:00 до 20:00 – 20 мин.; с 20:00 до 21:35 – вечерние дежурные графики.

Расписание движения городского автобусного маршрута №6

Интервал движения с 01.01.2021г. по 03.01.2021г. 6 единиц.

С 08:00 до 19:00 – 30 мин.;

Время отправления с конечных остановок: Борисовка 1, Челюскина 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00

Интервал движения с 04.01.2021г. по 10.01.2021г. 8 единиц.

с 08:00 до 19:40 – 20 мин.

Время отправления с конечных остановок: Борисовка 1, Челюскина 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40

Расписание движения городского автобусного маршрута №7

Интервал движения с 01.01.2021г. по 03.01.2021г. 6 единиц.

С 07:45 до 19:15 – 30 мин.

Время отправления с конечных остановок : Птицефабрика, Мед.центр 7:45 8:15 8:45 9:15 9:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15

Интервал движения с 04.01.2021г. по 08.01.2021г. 8 единиц.

С 07:15 до 19:00 – 22 мин.; 19:00 до 20:15 – 25 мин.;

Время отправления с конечных остановок : Птицефабрика, Мед.центр 7:15 7:37 7:59 8:21 8:43 9:05 9:27 9:49 10:11 10:33 10:55 11:17 11:39 12:01 12:23 12:45 13:07 13:29 13:51 14:13 14:35 14:57 15:19 15:41 16:03 16:25 16:47 17:09 17:31 17:53 18:15 18:37 19:00 19:25 19:50 20:15

с 20:00 до 22:05 вечерние дежурные графики по времени.

Расписание движения городского автобусного маршрута №8

Интервал движения с 01.01.2021г. по 03.01.2021г. 4 единицы.

С 08:00 до 19:00 – 30 мин.

Время отправления с конечных пунктов: Медцентр – Речпорт

8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00

Время отправления с конечных остановок ( Белое озеро – Ильинка, Ильинка – Белое озеро) 6:55 7:02 7:09 7:16 7:23 7:30 7:40 7:50 8:00 8:10 8:20 8:30 8:40 8:50 9:00 9:10 9:20 9:30 9:40 9:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 19:00 19:10 19:20 19:30 19:40 19:50 20:00 20:10 20:35 21:00

Интервал движения с 04.01.2021г. по 10.01.2021г. 6 единиц.

с 07:30 до 21:10 – 20 мин.

Время отправления с конечных пунктов: Медцентр – Речпорт 7:30 7:50 8:10 8:30 8:50 9:10 9:30 9:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:30 18:50 19:10 19:30 19:50 20:10 20:30 20:50 21:10

Расписание движения городского автобусного маршрута №14

Интервал движения с 01.01.2021г. по 03.01.2021г. 6 единиц.

Время отправления с конечных пунктов: Воинская – Белое озеро 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 Время отправления с конечных пунктов: Белое озеро – Воинская 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00

Интервал движения с 04.01.2021г. по 08.01.2021г. 14 единиц.

С 06:55 до 07:30 – 7мин.; с 07:30 до 20:10 – 10 мин.;

с 20:10 до 21:45 вечерние дежурные графики по времени.

Время отправления с конечных остановок ( Белое озеро – Ильинка, Ильинка – Белое озеро) 6:55 7:02 7:09 7:16 7:23 7:30 7:40 7:50 8:00 8:10 8:20 8:30 8:40 8:50 9:00 9:10 9:20 9:30 9:40 9:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 19:00 19:10 19:20 19:30 19:40 19:50 20:00 20:10 20:35 21:00

Расписание движения городского автобусного маршрута №15

Интервал движения с 01.01.2021г. по 03.01.2021г. 6 единиц.

Время отправления с конечных остановок : Борисовка 1 ; Завод землеройной техники. 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00

С 08:00 до 19:00 – 30 мин.

Интервал движения с 04.01.2021г. по 10.01.2021г. 8 единиц.

С 07:30 до 21:30 – 20 мин.;

Время отправления с конечных остановок : Борисовка 1 ; Завод землеройной техники. 7:30 7:50 8:10 8:30 8:50 9:10 9:30 9:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:30 18:50 19:10 19:30 19:50 20:10 20:30 20:50 21:10 21:30

с 20:35 до 22:10 – вечерние дежурные графики.

Расписание движения городского автобусного маршрута №16

Интервал движения с 01.01.2021г. по 03.01.2021г. 6 единиц.

С 08:00 до 19:00 – 30 мин.

Время отправления с конечных остановок: Воинская; Колония 1 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00

Интервал движения с 04.01.2021г. по 10.01.2021г. 14 единиц.

с 07:15 до 20:00 – 15 мин.

Время отправления с конечных остановок: Воинская; Колония 1 7:15 7:30 7:45 8:00 8:15 8:30 8:45 9:00 9:15 9:30 9:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00

Расписание движения городского автобусного маршрута №17

Интервал движения с 01.01.2021г. по 03.01.2021г. 6 единиц.

Время отправления с Мерзлотной на проспект Ленина 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 Время отправления с Мерзлотной на Пояркова 8:05 8:35 9:05 9:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05

С 08:00 до 19:05 – 30 мин.;

Интервал движения с 04.01.2021г. по 10.01.2021г. 12 единиц.

с 07:00 до 18:30 – 15 мин.; с 18:30 до 19:50 — 15-16 мин.;

с 19:50 до 21:40 — вечерние дежурные графики по времени.

Время отправления с Мерзлотной на проспект Ленина 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:15 8:30 8:45 9:00 9:15 9:30 9:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:46 19:02 19:18 19:34 19:50 20:05 20:30 Время отправления с Мерзлотной на Пояркова 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:15 8:30 8:45 9:00 9:15 9:30 9:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:40 18:55 19:10 19:25 19:40 19:55 20:20

Расписание движения городского автобусного маршрута №18

Интервал движения с 01.01.2021г. по 03.01.2021г. 6 единиц.

Время отправления с конечных пунктов: Карьер – Речевая школа 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 Время отправления с конечных пунктов: Речевая школа – Карьер 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00

С 08:00 до 19:20 – 30 мин.

Интервал движения с 04.01.2021г. по 10.01.2021г. 8 единиц.

С 07:00 до 20:00 – 20 мин. Интервал движения с 04.01.2021г. по 10.01.2021г. 8 единиц. С 07:00 до 20:00 – 20 мин. С 07:00 до 20:00 – 20 мин.

Время отправления с конечных пунктов: Карьер – Речевая школа 7:00 7:20 7:40 8:00 8:20 8:40 9:00 9:20 9:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 Время отправления с конечных пунктов: Речевая школа – Карьер 7:00 7:20 7:40 8:00 8:20 8:40 9:00 9:20 9:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00

Расписание движения городского автобусного маршрута №19

Интервал движения с 01.01.2021г. по 03.01.2021г. 6 единиц.

Время отправления с конечных остановок: Медцентр, Техучасток 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00

С 08:00 до 19:00 – 20 мин.;

Интервал движения с 04.01.2021г. по 10.01.2021г. 10 единиц.

Время отправления с конечных остановок: Медцентр, Техучасток 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:15 8:30 8:45 9:00 9:15 9:30 9:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15

с 07:00 до 19:15 – 15 мин.

Расписание движения городского автобусного маршрута №20

Интервал движения с 01.01.2021г. по 03.01.2021г. 8 единиц.

С 08:00 до 19:40 – 20 мин.;

Время отправления с конечных остановок: Мед.центр , Мелиорация 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 20:20 20:45

с 20:00 до 21:55 – вечерние дежурные графики.

Интервал движения с 04.01.2021г. по 10.01.2021г. 18 единиц.

с 06:50 до 07:30 – 10 мин.; с 07:30 до 19:10 – 7 мин.; с 19:10 до 20:00 – 10 мин.;

Время отправления с конечных остановок: мед.центр, мелиорация 7:00 7:10 7:20 7:30 7:40 7:50 8:00 8:10 8:20 8:30 8:40 8:50 9:00 9:10 9:20 9:30 9:40 9:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 19:00 19:10 19:20 19:30 19:40 19:50 20:00 20:20 20:45

с 20:20 до 21:50 вечерние дежурные графики по времени.

Расписание движения городского автобусного маршрута №35

Интервал движения с 01.01.2021г. по 03.01.2021г. 8 единиц. С 08:00 до 19:00 – 30 мин.;

Время отправления с конечных остановок: Колония №1 — Магазин Кит 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00

Интервал движения с 04.01.2021г. по 10.01.2021г. 10 единиц.

с 08:00 до 19:00 – 20 мин.

Время отправления с конечных остановок: Колония №1 — Магазин Кит 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00

Расписание движения городского автобусного маршрута №41

Интервал движения с 01.01.2021г. по 03.01.2021г. 6 единиц.

Время отправления с конечных пунктов: Борисовка — Успех 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00

С 08:00 до 19:00 – 30 мин.

Интервал движения с 04.01.2021г. по 10.01.2021г. 10 единиц.

с 08:00 до 19:00 — 20 мин.

Время отправления с конечных остановок: Борисовка. Успех 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00