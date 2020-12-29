В Якутске установлен график движения автобусов в новогодние праздники
В новогодние праздники с 1 по 3 января 2021 года городские автобусные маршруты будут осуществлять движение с интервалами по 20-30 минут. С 4 по 10 января 2021 года автобусы будут ездить по графику выходного дня.
Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной администрации г. Якутска сообщает, что интервал движения городских автобусов в первые три дня нового года составит 20-30 минут. Начиная с 4 января интервал движения автобусов сократится до 10-20 минут, согласно графику выходного дня.
«В праздничные дни усилится контроль. Назначены ответственные лица, которые будут постоянно следить за соблюдением интервала движения и за выходом автобусов на маршрут, в целях недопущения непредвиденных обстоятельств, в том числе сбоев в работе городского транспорта», — прокомментировал руководитель НО «Союзавто» Андрей Косицкий.
В случае задержки рейса пассажиры могут позвонить в Дежурный отдел диспетчерской службы НО «Союзавто» по номеру 42-48-14.
С расписанием движения автобусов в новогодние праздники на пригородных и городских маршрутах можно ознакомиться
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ГОРОДСКИХ АВТОБУСОВ В ПЕРИОД НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ
Расписание движения городского автобусного маршрута №1
Интервал движения с 01.01.2021г. по 03.01.2021г. 4 единицы.
С 07:45 до 19:15 – 30 мин.
|Время отправления с конечных пунктов: Воинская, Переправа
|7:45
|8:15
|8:45
|9:15
|9:45
|10:15
|10:45
|11:15
|11:45
|12:15
|12:45
|13:15
|13:45
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|15:15
|15:45
|16:15
|16:45
|17:15
|17:45
|18:15
|18:45
|19:15
Интервал движения с 04.01.2021г. по 08.01.2021г. 8 единиц.
|Время отправления с конечных остановок: Воинская, Переправа.
|6:55
|7:15
|7:35
|7:55
|8:15
|8:35
|8:55
|9:15
|9:35
|9:55
|10:15
|10:35
|10:55
|11:15
|11:35
|11:55
|12:15
|12:35
|12:55
|13:15
|13:35
|13:55
|14:15
|14:35
|14:55
|15:15
|15:35
|15:55
|16:15
|16:35
|16:55
|17:15
|17:35
|17:55
|18:15
|18:35
|18:55
|19:15
|19:35
|20:00
С 06:55 до 19:35 – 20 мин.; с 19:35 до 20:00 – 25 мин.
Расписание движения городского автобусного маршрута №2
Интервал движения с 01.01.2021г. по 03.01.2021г. 6 единиц.
|Время отправления с конечных остановок: Птицефабрика, Алаас
|8:00
|8:30
|9:00
|9:30
|10:00
|10:30
|11:00
|11:30
|12:00
|12:30
|13:00
|13:30
|14:00
|14:30
|15:00
|15:30
|16:00
|16:30
|17:00
|17:30
|18:00
|18:30
|19:00
|19:30
С 08:00 до 19:30 – 30 мин.
Интервал движения с 04.01.2021г. по 10.01.2021г. 8 единиц:
|Время отправления с конечных остановок: Птицефабрика, Алаас
|7:00
|7:20
|7:40
|8:00
|8:20
|8:40
|9:00
|9:20
|9:40
|10:00
|10:20
|10:40
|11:00
|11:20
|11:40
|12:00
|12:20
|12:40
|13:00
|13:20
|13:40
|14:00
|14:20
|14:40
|15:00
|15:20
|15:40
|16:00
|16:20
|16:40
|17:00
|17:20
|17:40
|18:05
|18:30
|18:55
|19:20
|19:50
|20:20
|20:50
с 07:00 до 17:40 – 20 мин., с 17:40 до 19:20 – 25 мин.; с 19:20 до 20:50 – 30 мин.
Расписание движения городского автобусного маршрута №3
Интервал движения с 01.01.2021г. по 03.01.2021г. 6 единиц.
С 08:00 до 19:00 – 30 мин.
|Время отправления с конечных остановок: Аэропорт, Мед.Центр
|8:00
|8:30
|9:00
|9:30
|10:00
|10:30
|11:00
|11:30
|12:00
|12:30
|13:00
|13:30
|14:00
|14:30
|15:00
|15:30
|16:00
|16:30
|17:00
|17:30
|18:00
|18:30
|19:00
Интервал движения с 04.01.2021г. по 10.01.2021г. 8 единиц.
с 08:00 до 19:00 — 20 мин.
|Время отправления с конечных остановок: Аэропорт, Мед.Центр
|08:00
|08:20
|08:40
|09:00
|09:20
|09:40
|10:00
|10:20
|10:40
|11:00
|11:20
|11:40
|12:00
|12:20
|12:40
|13:00
|13:20
|13:40
|14:00
|14:20
|14:40
|15:00
|15:20
|15:40
|16:00
|16:20
|16:40
|17:00
|17:20
|17:40
|18:00
|18:20
|18:40
|19:00
Расписание движения городского автобусного маршрута №4
Интервал движения с 01.01.2021г. по 03.01.2021г. 6 единиц.
С 08:00 до 20:00 – 20 мин.
|Время отправления с конечных пунктов: Залог — Газпром
|08:00
|08:20
|08:40
|09:00
|09:20
|09:40
|10:00
|10:20
|10:40
|11:00
|11:20
|11:40
|12:00
|12:20
|12:40
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|14:20
|14:40
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|15:40
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|16:20
|16:40
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|17:20
|17:40
|18:00
|18:20
|18:40
|19:00
|19:20
|19:40
|20:00
|Время отправления с конечных пунктов: Газпром — Залог
|08:00
|08:20
|08:40
|09:00
|09:20
|09:40
|10:00
|10:20
|10:40
|11:00
|11:20
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|12:00
|12:20
|12:40
|13:00
|13:20
|13:40
|14:00
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|14:40
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|15:20
|15:40
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|16:20
|16:40
|17:00
|17:20
|17:40
|18:00
|18:20
|18:40
|19:00
|19:20
|19:40
|20:00
Расписание движения городского автобусного маршрута №5
Интервал движения с 01.01.2021г. по 03.01.2021г.- 6 единиц. Время отправления с конечных остановок: Манньыаттаах, Марха
|8:00
|8:30
|9:00
|9:30
|10:00
|10:30
|11:00
|11:30
|12:00
|12:30
|13:00
|13:30
|14:00
|14:30
|15:00
|15:30
|16:00
|16:30
|17:00
|17:30
|18:00
|18:30
|19:00
С 08:00 до 20:00 – 30 мин.
Интервал движения с 04.01.2021г. по 10.01.2021г.- 10 единиц. Время отправления с конечных остановок: Манньыаттаах, Марха
|08:00
|08:20
|08:40
|09:00
|09:20
|09:40
|10:00
|10:20
|10:40
|11:00
|11:20
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|19:20
|19:20
|20:00
|20:15
С 08:00 до 20:00 – 20 мин.; с 20:00 до 21:35 – вечерние дежурные графики.
Расписание движения городского автобусного маршрута №6
Интервал движения с 01.01.2021г. по 03.01.2021г. 6 единиц.
С 08:00 до 19:00 – 30 мин.;
|Время отправления с конечных остановок: Борисовка 1, Челюскина
|8:00
|8:30
|9:00
|9:30
|10:00
|10:30
|11:00
|11:30
|12:00
|12:30
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|14:00
|14:30
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|15:30
|16:00
|16:30
|17:00
|17:30
|18:00
|18:30
|19:00
Интервал движения с 04.01.2021г. по 10.01.2021г. 8 единиц.
с 08:00 до 19:40 – 20 мин.
|Время отправления с конечных остановок: Борисовка 1, Челюскина
|08:00
|08:20
|08:40
|09:00
|09:20
|09:40
|10:00
|10:20
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|16:20
|16:40
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|17:20
|17:40
|18:00
|18:20
|18:40
|19:00
|19:20
|19:40
Расписание движения городского автобусного маршрута №7
Интервал движения с 01.01.2021г. по 03.01.2021г. 6 единиц.
С 07:45 до 19:15 – 30 мин.
|Время отправления с конечных остановок : Птицефабрика, Мед.центр
|7:45
|8:15
|8:45
|9:15
|9:45
|10:15
|10:45
|11:15
|11:45
|12:15
|12:45
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|15:15
|15:45
|16:15
|16:45
|17:15
|17:45
|18:15
|18:45
|19:15
Интервал движения с 04.01.2021г. по 08.01.2021г. 8 единиц.
С 07:15 до 19:00 – 22 мин.; 19:00 до 20:15 – 25 мин.;
|Время отправления с конечных остановок : Птицефабрика, Мед.центр
|7:15
|7:37
|7:59
|8:21
|8:43
|9:05
|9:27
|9:49
|10:11
|10:33
|10:55
|11:17
|11:39
|12:01
|12:23
|12:45
|13:07
|13:29
|13:51
|14:13
|14:35
|14:57
|15:19
|15:41
|16:03
|16:25
|16:47
|17:09
|17:31
|17:53
|18:15
|18:37
|19:00
|19:25
|19:50
|20:15
с 20:00 до 22:05 вечерние дежурные графики по времени.
Расписание движения городского автобусного маршрута №8
Интервал движения с 01.01.2021г. по 03.01.2021г. 4 единицы.
С 08:00 до 19:00 – 30 мин.
Время отправления с конечных пунктов: Медцентр – Речпорт
|8:00
|8:30
|9:00
|9:30
|10:00
|10:30
|11:00
|11:30
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|14:30
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|15:30
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|16:30
|17:00
|17:30
|18:00
|18:30
|19:00
|Время отправления с конечных остановок ( Белое озеро – Ильинка, Ильинка – Белое озеро)
|6:55
|7:02
|7:09
|7:16
|7:23
|7:30
|7:40
|7:50
|8:00
|8:10
|8:20
|8:30
|8:40
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|19:50
|20:00
|20:10
|20:35
|21:00
Интервал движения с 04.01.2021г. по 10.01.2021г. 6 единиц.
с 07:30 до 21:10 – 20 мин.
|Время отправления с конечных пунктов: Медцентр – Речпорт
|7:30
|7:50
|8:10
|8:30
|8:50
|9:10
|9:30
|9:50
|10:10
|10:30
|10:50
|11:10
|11:30
|11:50
|12:10
|12:30
|12:50
|13:10
|13:30
|13:50
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|14:30
|14:50
|15:10
|15:30
|15:50
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|16:50
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|17:50
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|18:30
|18:50
|19:10
|19:30
|19:50
|20:10
|20:30
|20:50
|21:10
Расписание движения городского автобусного маршрута №14
Интервал движения с 01.01.2021г. по 03.01.2021г. 6 единиц.
|Время отправления с конечных пунктов: Воинская – Белое озеро
|08:00
|08:20
|08:40
|09:00
|09:20
|09:40
|10:00
|10:20
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|11:00
|11:20
|11:40
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|12:40
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|13:20
|13:40
|14:00
|14:20
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|16:20
|16:40
|17:00
|17:20
|17:40
|18:00
|18:20
|18:40
|19:00
|Время отправления с конечных пунктов: Белое озеро – Воинская
|08:00
|08:20
|08:40
|09:00
|09:20
|09:40
|10:00
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|13:20
|13:40
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|15:00
|15:20
|15:40
|16:00
|16:20
|16:40
|17:00
Интервал движения с 04.01.2021г. по 08.01.2021г. 14 единиц.
С 06:55 до 07:30 – 7мин.; с 07:30 до 20:10 – 10 мин.;
с 20:10 до 21:45 вечерние дежурные графики по времени.
|Время отправления с конечных остановок ( Белое озеро – Ильинка, Ильинка – Белое озеро)
|6:55
|7:02
|7:09
|7:16
|7:23
|7:30
|7:40
|7:50
|8:00
|8:10
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|8:30
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|19:30
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|19:50
|20:00
|20:10
|20:35
|21:00
Расписание движения городского автобусного маршрута №15
Интервал движения с 01.01.2021г. по 03.01.2021г. 6 единиц.
|Время отправления с конечных остановок : Борисовка 1 ; Завод землеройной техники.
|8:00
|8:30
|9:00
|9:30
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|16:30
|17:00
|17:30
|18:00
|18:30
|19:00
С 08:00 до 19:00 – 30 мин.
Интервал движения с 04.01.2021г. по 10.01.2021г. 8 единиц.
С 07:30 до 21:30 – 20 мин.;
|Время отправления с конечных остановок : Борисовка 1 ; Завод землеройной техники.
|7:30
|7:50
|8:10
|8:30
|8:50
|9:10
|9:30
|9:50
|10:10
|10:30
|10:50
|11:10
|11:30
|11:50
|12:10
|12:30
|12:50
|13:10
|13:30
|13:50
|14:10
|14:30
|14:50
|15:10
|15:30
|15:50
|16:10
|16:30
|16:50
|17:10
|17:30
|17:50
|18:10
|18:30
|18:50
|19:10
|19:30
|19:50
|20:10
|20:30
|20:50
|21:10
|21:30
с 20:35 до 22:10 – вечерние дежурные графики.
Расписание движения городского автобусного маршрута №16
Интервал движения с 01.01.2021г. по 03.01.2021г. 6 единиц.
С 08:00 до 19:00 – 30 мин.
|Время отправления с конечных остановок: Воинская; Колония 1
|8:00
|8:30
|9:00
|9:30
|10:00
|10:30
|11:00
|11:30
|12:00
|12:30
|13:00
|13:30
|14:00
|14:30
|15:00
|15:30
|16:00
|16:30
|17:00
|17:30
|18:00
|18:30
|19:00
Интервал движения с 04.01.2021г. по 10.01.2021г. 14 единиц.
с 07:15 до 20:00 – 15 мин.
|Время отправления с конечных остановок: Воинская; Колония 1
|7:15
|7:30
|7:45
|8:00
|8:15
|8:30
|8:45
|9:00
|9:15
|9:30
|9:45
|10:00
|10:15
|10:30
|10:45
|11:00
|11:15
|11:30
|11:45
|12:00
|12:15
|12:30
|12:45
|13:00
|13:15
|13:30
|13:45
|14:00
|14:15
|14:30
|14:45
|15:00
|15:15
|15:30
|15:45
|16:00
|16:15
|16:30
|16:45
|17:00
|17:15
|17:30
|17:45
|18:00
|18:15
|18:30
|18:45
|19:00
|19:15
|19:30
|19:45
|20:00
Расписание движения городского автобусного маршрута №17
Интервал движения с 01.01.2021г. по 03.01.2021г. 6 единиц.
|Время отправления с Мерзлотной на проспект Ленина
|8:00
|8:30
|9:00
|9:30
|10:00
|10:30
|11:00
|11:30
|12:00
|12:30
|13:00
|13:30
|14:00
|14:30
|15:00
|15:30
|16:00
|16:30
|17:00
|17:30
|18:00
|18:30
|19:00
|Время отправления с Мерзлотной на Пояркова
|8:05
|8:35
|9:05
|9:35
|10:05
|10:35
|11:05
|11:35
|12:05
|12:35
|13:05
|13:35
|14:05
|14:35
|15:05
|15:35
|16:05
|16:35
|17:05
|17:35
|18:05
|18:35
|19:05
С 08:00 до 19:05 – 30 мин.;
Интервал движения с 04.01.2021г. по 10.01.2021г. 12 единиц.
с 07:00 до 18:30 – 15 мин.; с 18:30 до 19:50 — 15-16 мин.;
с 19:50 до 21:40 — вечерние дежурные графики по времени.
|Время отправления с Мерзлотной на проспект Ленина
|7:00
|7:15
|7:30
|7:45
|8:00
|8:15
|8:30
|8:45
|9:00
|9:15
|9:30
|9:45
|10:00
|10:15
|10:30
|10:45
|11:00
|11:15
|11:30
|11:45
|12:00
|12:15
|12:30
|12:45
|13:00
|13:15
|13:30
|13:45
|14:00
|14:15
|14:30
|14:45
|15:00
|15:15
|15:30
|15:45
|16:00
|16:15
|16:30
|16:45
|17:00
|17:15
|17:30
|17:45
|18:00
|18:15
|18:30
|18:46
|19:02
|19:18
|19:34
|19:50
|20:05
|20:30
|Время отправления с Мерзлотной на Пояркова
|7:00
|7:15
|7:30
|7:45
|8:00
|8:15
|8:30
|8:45
|9:00
|9:15
|9:30
|9:45
|10:00
|10:15
|10:30
|10:45
|11:00
|11:15
|11:30
|11:45
|12:00
|12:15
|12:30
|12:45
|13:00
|13:15
|13:30
|13:45
|14:00
|14:15
|14:30
|14:45
|15:00
|15:15
|15:30
|15:45
|16:00
|16:15
|16:30
|16:45
|17:00
|17:15
|17:30
|17:45
|18:00
|18:15
|18:30
|18:40
|18:55
|19:10
|19:25
|19:40
|19:55
|20:20
Расписание движения городского автобусного маршрута №18
Интервал движения с 01.01.2021г. по 03.01.2021г. 6 единиц.
|Время отправления с конечных пунктов: Карьер – Речевая школа
|8:00
|8:30
|9:00
|9:30
|10:00
|10:30
|11:00
|11:30
|12:00
|12:30
|13:00
|13:30
|14:00
|14:30
|15:00
|15:30
|16:00
|16:30
|17:00
|17:30
|18:00
|18:30
|19:00
|Время отправления с конечных пунктов: Речевая школа – Карьер
|8:00
|8:30
|9:00
|9:30
|10:00
|10:30
|11:00
|11:30
|12:00
|12:30
|13:00
|13:30
|14:00
|14:30
|15:00
|15:30
|16:00
|16:30
|17:00
|17:30
|18:00
|18:30
|19:00
С 08:00 до 19:20 – 30 мин.
Интервал движения с 04.01.2021г. по 10.01.2021г. 8 единиц.
С 07:00 до 20:00 – 20 мин. Интервал движения с 04.01.2021г. по 10.01.2021г. 8 единиц. С 07:00 до 20:00 – 20 мин. С 07:00 до 20:00 – 20 мин.
|Время отправления с конечных пунктов: Карьер – Речевая школа
|7:00
|7:20
|7:40
|8:00
|8:20
|8:40
|9:00
|9:20
|9:40
|10:00
|10:20
|10:40
|11:00
|11:20
|11:40
|12:00
|12:20
|12:40
|13:00
|13:20
|13:40
|14:00
|14:20
|14:40
|15:00
|15:20
|15:40
|16:00
|16:20
|16:40
|17:00
|17:20
|17:40
|18:00
|18:20
|18:40
|19:00
|19:20
|19:40
|20:00
|Время отправления с конечных пунктов: Речевая школа – Карьер
|7:00
|7:20
|7:40
|8:00
|8:20
|8:40
|9:00
|9:20
|9:40
|10:00
|10:20
|10:40
|11:00
|11:20
|11:40
|12:00
|12:20
|12:40
|13:00
|13:20
|13:40
|14:00
|14:20
|14:40
|15:00
|15:20
|15:40
|16:00
|16:20
|16:40
|17:00
|17:20
|17:40
|18:00
|18:20
|18:40
|19:00
|19:20
|19:40
|20:00
Расписание движения городского автобусного маршрута №19
Интервал движения с 01.01.2021г. по 03.01.2021г. 6 единиц.
|Время отправления с конечных остановок: Медцентр, Техучасток
|08:00
|08:20
|08:40
|09:00
|09:20
|09:40
|10:00
|10:20
|10:40
|11:00
|11:20
|11:40
|12:00
|12:20
|12:40
|13:00
|13:20
|13:40
|14:00
|14:20
|14:40
|15:00
|15:20
|15:40
|16:00
|16:20
|16:40
|17:00
|17:20
|17:40
|18:00
|18:20
|18:40
|19:00
С 08:00 до 19:00 – 20 мин.;
Интервал движения с 04.01.2021г. по 10.01.2021г. 10 единиц.
|Время отправления с конечных остановок: Медцентр, Техучасток
|7:00
|7:15
|7:30
|7:45
|8:00
|8:15
|8:30
|8:45
|9:00
|9:15
|9:30
|9:45
|10:00
|10:15
|10:30
|10:45
|11:00
|11:15
|11:30
|11:45
|12:00
|12:15
|12:30
|12:45
|13:00
|13:15
|13:30
|13:45
|14:00
|14:15
|14:30
|14:45
|15:00
|15:15
|15:30
|15:45
|16:00
|16:15
|16:30
|16:45
|17:00
|17:15
|17:30
|17:45
|18:00
|18:15
|18:30
|18:45
|19:00
|19:15
с 07:00 до 19:15 – 15 мин.
Расписание движения городского автобусного маршрута №20
Интервал движения с 01.01.2021г. по 03.01.2021г. 8 единиц.
С 08:00 до 19:40 – 20 мин.;
|Время отправления с конечных остановок: Мед.центр , Мелиорация
|08:00
|08:20
|08:40
|09:00
|09:20
|09:40
|10:00
|10:20
|10:40
|11:00
|11:20
|11:40
|12:00
|12:20
|12:40
|13:00
|13:20
|13:40
|14:00
|14:20
|14:40
|15:00
|15:20
|15:40
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|16:20
|16:40
|17:00
|17:20
|17:40
|18:00
|18:20
|18:40
|19:00
|19:20
|19:40
|20:00
|20:20
|20:45
с 20:00 до 21:55 – вечерние дежурные графики.
Интервал движения с 04.01.2021г. по 10.01.2021г. 18 единиц.
с 06:50 до 07:30 – 10 мин.; с 07:30 до 19:10 – 7 мин.; с 19:10 до 20:00 – 10 мин.;
|Время отправления с конечных остановок: мед.центр, мелиорация
|7:00
|7:10
|7:20
|7:30
|7:40
|7:50
|8:00
|8:10
|8:20
|8:30
|8:40
|8:50
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|9:10
|9:20
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|10:00
|10:10
|10:20
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|11:00
|11:10
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|12:10
|12:20
|12:30
|12:40
|12:50
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|13:10
|13:20
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|13:40
|13:50
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|14:10
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|15:10
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|15:50
|16:00
|16:10
|16:20
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|16:40
|16:50
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|17:10
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|18:10
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|18:40
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|19:20
|19:30
|19:40
|19:50
|20:00
|20:20
|20:45
с 20:20 до 21:50 вечерние дежурные графики по времени.
Расписание движения городского автобусного маршрута №35
Интервал движения с 01.01.2021г. по 03.01.2021г. 8 единиц. С 08:00 до 19:00 – 30 мин.;
|Время отправления с конечных остановок: Колония №1 — Магазин Кит
|8:00
|8:30
|9:00
|9:30
|10:00
|10:30
|11:00
|11:30
|12:00
|12:30
|13:00
|13:30
|14:00
|14:30
|15:00
|15:30
|16:00
|16:30
|17:00
|17:30
|18:00
|18:30
|19:00
Интервал движения с 04.01.2021г. по 10.01.2021г. 10 единиц.
с 08:00 до 19:00 – 20 мин.
|Время отправления с конечных остановок: Колония №1 — Магазин Кит
|08:00
|08:20
|08:40
|09:00
|09:20
|09:40
|10:00
|10:20
|10:40
|11:00
|11:20
|11:40
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|12:20
|12:40
|13:00
|13:20
|13:40
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|14:20
|14:40
|15:00
|15:20
|15:40
|16:00
|16:20
|16:40
|17:00
|17:20
|17:40
|18:00
|18:20
|18:40
|19:00
Расписание движения городского автобусного маршрута №41
Интервал движения с 01.01.2021г. по 03.01.2021г. 6 единиц.
|Время отправления с конечных пунктов: Борисовка — Успех
|8:00
|8:30
|9:00
|9:30
|10:00
|10:30
|11:00
|11:30
|12:00
|12:30
|13:00
|13:30
|14:00
|14:30
|15:00
|15:30
|16:00
|16:30
|17:00
|17:30
|18:00
|18:30
|19:00
С 08:00 до 19:00 – 30 мин.
Интервал движения с 04.01.2021г. по 10.01.2021г. 10 единиц.
с 08:00 до 19:00 — 20 мин.
|Время отправления с конечных остановок: Борисовка. Успех
|08:00
|08:20
|08:40
|09:00
|09:20
|09:40
|10:00
|10:20
|10:40
|11:00
|11:20
|11:40
|12:00
|12:20
|12:40
|13:00
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|13:40
|14:00
|14:20
|14:40
|15:00
|15:20
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|16:20
|16:40
|17:00
|17:20
|17:40
|18:00
|18:20
|18:40
|19:00
|РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ МУП «ЯПАК» ПО ПРИГОРОДНЫМ МАРШРУТАМ 1-3 января 2021 года Маршрут № 101 «Якутск-Табага» Время отправления от Автовокзала: 6-50 8-05 9-30 11-10 12-30 13-45 15-15 16-45 18-15 19-15 21-00 Время отправления из п. Табага: 6-50 8-05 9-20 10-45 12-25 13-45 15-00 16-30 18-00 19-30 20-30 22 -10 Маршрут № 102 «Якутск-Маган» Время отправления от Автовокзала: 8-10 10-00 11-40 12-55 14-30 15-40 16-30 18-00 18-30 19-30 21-00 Время отправления из . Маган: 7-15 9-40 11-30 13-10 14-15 16-00 17-00 17-55 19-30 20-00 20-45 22-15 Маршрут № 103 «Якутск-Хатассы (Агрогородок)» Время отправления от Автовокзала: 7-00 8-00 8-30 9-30 10-30 11-00 11-30 12-30 13-00 13-30 14-30 15-00 16-00 17-00 17-30 18-00 19-00 19-30 20-00 21-05 Время отправления из п. Хатассы: 7-00 7-30 8-00 9-00 9-30 10-30 11-30 12-00 12-30 13-30 14-00 14-30 15-30 16-00 17-00 18-00 18-30 19-00 20-00 20-30 22-05 Маршрут № 104 «Якутс -Кангалассы» Время отправления от Автовокзала: 8-00 9-30 11-30 12-30 13-30 14-30 16-40 17-30 19-40 21-00 Время отправления из п. Кангалассы: 7-10 9-30 11-00 13-00 14-00 15-00 16-00 18-10 19-00 21-05 22-20 Маршрут № 105 «Якутск-Тулагино Кильдямцы» Время отправления от Автовокзал : 9-00 12-00 16-10 19-00 Время отправления из п. Кильдямцы: 7-00 10-25 13-25 17-35 20-25 Маршрут № 109 «Якутск-Жатай (Захаровка)» Время отправления от Якутского Автовокзала: 7-00 7-20 8-00 8-30 9-10 10-00 10-30 11-30 12-00 12-30 13-00 13-30 14-30 15-00 15-30 16-00 16-30 17-30 18-00 18-30 19-00 19-30 20-40 21-20 Время отправления из п. Захаровка: 7-05 7-50 8-20 8-40 9-30 10-00 10-30 11-30 12-00 13-00 13-30 14-00 14-30 15-00 16-00 16-30 17-00 17-20 18-00 19-00 19-20 20-00 20-30 21-00 21-45 22-25 Маршрут № 111 «Якутск-Жатай (Захаровка)» Время отправления от Автовокзала: 9-35 15-15 18-15 Время отправления из п. Жатай (Захаровка): 7-15 мкр. Бюд.сфера 7-35(Зах.) 11-00 16-45 19-40 Маршрут № 107 «Медцентр-Жа ай (Захаровка)» Время отправления от Медцентра: 18-20 Время отправления из п. Жатай (Захаровка): 7-25 бюдж.сфера 7-45 19-35 С 4 по 10 января 2021 года
|Маршрут № 101 «Якутск-Табага» Время отправления от Автовокзала: 6-50 -05 -30 11-10 12-30 13-45 15-15 16-45 18-15 19-15 21-00 Время отправления из п. Табага: 6-50 8-05 9-20 10-45 12-25 13-45 15-00 16-30 18-00 19-30 20-30 22- 10 Маршрут № 102 «Якутск-Маган» Время отправления от Автовокзала: 6-35 8-10 9-25 10-00 11-40 12-55 14-30 15-40 16-30 18-00 18-30 19-30 21-00 Время отправления из . Маган: 7-15 7-45 9-40 10-55 11-30 13-10 14-15 16-00 17-00 17-55 19-30 20-00 20-45 22-15 Маршрут № 103 «Якутск-Хатассы (Агрогородок)» Время отправления от Автовокзала: 7-00 8-00 8-30 9-30 10-30 11-00 11-30 12-30 13-00 13-30 14-30 15-00 16-00 17-00 17-30 18-00 19-00 19-30 20-00 21-05 Время отправления из п. Хатассы: 7-00 7-30 8-00 9-00 9-30 10-30 11-30 12-00 12-30 13-30 14-00 14-30 15-30 16-00 17-00 18-00 18-30 19-00 20-00 20-30 22-05 Маршрут № 104 «Якутск-Кангалассы» Время отправления от Автовокзала: 8-00 9-30 11-30 12-30 13-30 14-30 16-40 17-30 19-40 21-00 Время отправления из п. Кангалассы: 7-10 9-30 11-00 13-00 14-00 15-00 16-00 18-10 19-00 21-05 22-20 Маршрут № 105 «Якутск-Тулагино-Кильдямцы» Время отправления от Автовокзала: 9-00 12-00 16-10 19-00 Время отправления из п. Кильдямцы: 7-00 10-25 13-25 17-35 20-25 Маршрут № 109 «Якутск-Жатай (Захаровка)» Время отправления от Якутского Автовокзала: 7-00 7-20 8-00 8-30 9-10 10-00 10-30 11-30 12-00 12-30 13-00 13-30 14-30 15-00 15-30 16-00 16-30 17-30 18-00 18-30 19-00 19-30 20-40 21-20 Время отправления из п. Захаровка: 7-05 7-50 8-20 8-40 9-30 10-00 10-30 11-30 12-00 13-00 13-30 14-00 14-30 15-00 16-00 16-30 17-00 17-20 18-00 19-00 19-20 20-00 20-30 21-00 21-45 22-25 Маршрут № 111 «Якутск-Жатай (Захаровка)» Время отправления от Автовокзала: 9-35 15-15 18-15 Время отправления из п. Жатай (Захаровка): 7-15 мкр. Бюд.сфера 7-35(Зах.) 11-00 16-45 19-40 Маршрут № 107 «Медцентр-Жатай (Захаровка)» Время отправления от Медцентра: 18-20 Время отправления из п. Жатай (Захаровка): 7-25 бюдж.сфера 7-45 19-35
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