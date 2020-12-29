29.12.2020
21:49
129

Якутск

В Якутске установлен график движения автобусов в новогодние праздники

В новогодние праздники с 1 по 3 января 2021 года городские автобусные маршруты будут осуществлять движение с интервалами по 20-30 минут. С 4 по 10 января 2021 года автобусы будут ездить по графику выходного дня.

Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной администрации г. Якутска сообщает, что интервал движения городских автобусов в первые три дня нового года составит 20-30 минут. Начиная с 4 января интервал движения автобусов сократится до 10-20 минут, согласно графику выходного дня.

«В праздничные дни усилится контроль. Назначены ответственные лица, которые будут постоянно следить за соблюдением интервала движения и за выходом автобусов на маршрут, в целях недопущения непредвиденных обстоятельств, в том числе сбоев в работе городского транспорта», — прокомментировал руководитель НО «Союзавто» Андрей Косицкий.

В случае задержки рейса пассажиры могут позвонить в Дежурный отдел диспетчерской службы НО «Союзавто» по номеру 42-48-14.    

С расписанием движения автобусов в новогодние праздники на пригородных и городских маршрутах можно ознакомиться

ЗДЕСЬ.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ГОРОДСКИХ АВТОБУСОВ В ПЕРИОД НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ

Расписание движения городского автобусного маршрута №1

Интервал движения с 01.01.2021г. по 03.01.2021г. 4 единицы.

С 07:45 до 19:15 – 30 мин.

Время отправления с конечных пунктов: Воинская, Переправа
7:458:158:459:159:4510:1510:4511:1511:4512:1512:4513:1513:4514:15
14:4515:1515:4516:1516:4517:1517:4518:1518:4519:15    

Интервал движения с 04.01.2021г. по 08.01.2021г. 8 единиц.

Время отправления с конечных остановок: Воинская, Переправа.
6:557:157:357:558:158:358:559:159:359:5510:1510:3510:5511:15
11:3511:5512:1512:3512:5513:1513:3513:5514:1514:3514:5515:1515:3515:55
16:1516:3516:5517:1517:3517:5518:1518:3518:5519:1519:3520:00  

С 06:55 до 19:35 – 20 мин.; с 19:35 до 20:00 – 25 мин.

Расписание движения городского автобусного маршрута №2

Интервал движения с 01.01.2021г. по 03.01.2021г. 6 единиц.

Время отправления с конечных остановок: Птицефабрика, Алаас
8:008:309:009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:30
15:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:30    

С 08:00 до 19:3030 мин.

Интервал движения с 04.01.2021г. по 10.01.2021г. 8 единиц:

Время отправления с конечных остановок: Птицефабрика, Алаас
7:007:207:408:008:208:409:009:209:4010:0010:2010:4011:0011:20
11:4012:0012:2012:4013:0013:2013:4014:0014:2014:4015:0015:2015:4016:00
16:2016:4017:0017:2017:4018:0518:3018:5519:2019:5020:2020:50  

с 07:00 до 17:40 – 20 мин., с 17:40 до 19:20 – 25 мин.; с 19:20 до 20:50 – 30 мин.

Расписание движения городского автобусного маршрута №3

Интервал движения с 01.01.2021г. по 03.01.2021г. 6 единиц.

С 08:00 до 19:00 – 30 мин.

Время отправления с конечных остановок: Аэропорт, Мед.Центр
8:008:309:009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:30
15:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:00     

Интервал движения с 04.01.2021г. по 10.01.2021г. 8 единиц.

с 08:00 до 19:00 — 20 мин.

Время отправления с конечных остановок: Аэропорт, Мед.Центр
08:0008:2008:4009:0009:2009:4010:0010:2010:4011:0011:2011:4012:0012:20
12:4013:0013:2013:4014:0014:2014:4015:0015:2015:4016:0016:2016:4017:00
17:2017:4018:0018:2018:4019:00        

Расписание движения городского автобусного маршрута №4

Интервал движения с 01.01.2021г. по 03.01.2021г. 6 единиц.

С 08:00 до 20:00 – 20 мин.

Время отправления с конечных пунктов: Залог — Газпром
08:0008:2008:4009:0009:2009:4010:0010:2010:4011:0011:2011:4012:0012:20
12:4013:0013:2013:4014:0014:2014:4015:0015:2015:4016:0016:2016:4017:00
17:2017:4018:0018:2018:4019:0019:2019:4020:00     
Время отправления с конечных пунктов: Газпром — Залог
08:0008:2008:4009:0009:2009:4010:0010:2010:4011:0011:2011:4012:0012:20
12:4013:0013:2013:4014:0014:2014:4015:0015:2015:4016:0016:2016:4017:00
17:2017:4018:0018:2018:4019:0019:2019:4020:00     

Расписание движения городского автобусного маршрута №5

Интервал движения с 01.01.2021г. по 03.01.2021г.- 6 единиц. Время отправления с конечных остановок: Манньыаттаах, Марха

                                                                                                                  
8:008:309:009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:30
15:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:00     

С 08:00 до 20:00 – 30 мин.

Интервал движения с 04.01.2021г. по 10.01.2021г.- 10 единиц. Время отправления с конечных остановок: Манньыаттаах, Марха

                                                                                                                                                                                   
08:0008:2008:4009:0009:2009:4010:0010:2010:4011:0011:2011:4012:0012:20
12:4013:0013:2013:4014:0014:2014:4015:0015:2015:4016:0016:2016:4017:00
17:2017:4018:0018:2018:4019:0019:2019:2020:0020:15    

С 08:00 до 20:00 – 20 мин.; с 20:00 до 21:35 – вечерние дежурные графики.

Расписание движения городского автобусного маршрута №6

Интервал движения с 01.01.2021г. по 03.01.2021г. 6 единиц.

С 08:00 до 19:00 – 30 мин.;

Время отправления с конечных остановок: Борисовка 1, Челюскина
8:008:309:009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:30
15:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:00     

Интервал движения с 04.01.2021г. по 10.01.2021г. 8 единиц.

с 08:00 до 19:40 – 20 мин.

Время отправления с конечных остановок: Борисовка 1, Челюскина
08:0008:2008:4009:0009:2009:4010:0010:2010:4011:0011:2011:4012:0012:20
12:4013:0013:2013:4014:0014:2014:4015:0015:2015:4016:0016:2016:4017:00
17:2017:4018:0018:2018:4019:0019:2019:40      

Расписание движения городского автобусного маршрута №7

Интервал движения с 01.01.2021г. по 03.01.2021г. 6 единиц.

С 07:45 до 19:15 – 30 мин.

Время отправления с конечных остановок : Птицефабрика, Мед.центр
7:458:158:459:159:4510:1510:4511:1511:4512:1512:4513:1513:4514:15
14:4515:1515:4516:1516:4517:1517:4518:1518:4519:15    

Интервал движения с 04.01.2021г. по 08.01.2021г. 8 единиц.

С  07:15 до 19:00 – 22 мин.; 19:00 до 20:15 – 25 мин.;

Время отправления с конечных остановок : Птицефабрика, Мед.центр
7:157:377:598:218:439:059:279:4910:1110:3310:5511:1711:3912:0112:2312:45
13:0713:2913:5114:1314:3514:5715:1915:4116:0316:2516:4717:0917:3117:5318:1518:37
19:0019:2519:5020:15            

 с 20:00 до 22:05 вечерние дежурные графики по времени.

Расписание движения городского автобусного маршрута №8

Интервал движения с 01.01.2021г. по 03.01.2021г. 4 единицы.

С 08:00 до 19:00 – 30 мин.

Время отправления с конечных пунктов: Медцентр – Речпорт

8:008:309:009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:30
15:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:00     
Время отправления с конечных остановок ( Белое озеро – Ильинка, Ильинка – Белое озеро)
6:557:027:097:167:237:307:407:508:008:108:208:308:408:50
9:009:109:209:309:409:5010:0010:1010:2010:3010:4010:5011:0011:10
11:2011:3011:4011:5012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:30
13:4013:5014:0014:1014:2014:3014:4014:5015:0015:1015:2015:3015:4015:50
16:0016:1016:2016:3016:4016:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:10
18:2018:3018:4018:5019:0019:1019:2019:3019:4019:5020:0020:1020:3521:00

Интервал движения с 04.01.2021г. по 10.01.2021г. 6 единиц.

с 07:30 до 21:10 – 20 мин.

Время отправления с конечных пунктов: Медцентр – Речпорт
7:307:508:108:308:509:109:309:5010:1010:3010:5011:1011:3011:50
12:1012:3012:5013:1013:3013:5014:1014:3014:5015:1015:3015:5016:1016:30
16:5017:1017:3017:5018:1018:3018:5019:1019:3019:5020:1020:3020:5021:10

Расписание движения городского автобусного маршрута №14

Интервал движения с 01.01.2021г. по 03.01.2021г. 6 единиц.

Время отправления с конечных пунктов: Воинская – Белое озеро
08:0008:2008:4009:0009:2009:4010:0010:2010:4011:0011:2011:4012:0012:20
12:4013:0013:2013:4014:0014:2014:4015:0015:2015:4016:0016:2016:4017:00
17:2017:4018:0018:2018:4019:00        
Время отправления с конечных пунктов: Белое озеро – Воинская
08:0008:2008:4009:0009:2009:4010:0010:2010:4011:0011:2011:4012:0012:20
12:4013:0013:2013:4014:0014:2014:4015:0015:2015:4016:0016:2016:4017:00

Интервал движения с 04.01.2021г. по 08.01.2021г. 14 единиц.

С 06:55 до 07:30 – 7мин.; с 07:30 до 20:10 – 10 мин.;

с 20:10 до 21:45 вечерние дежурные графики по времени.

Время отправления с конечных остановок ( Белое озеро – Ильинка, Ильинка – Белое озеро)
6:557:027:097:167:237:307:407:508:008:108:208:308:408:50
9:009:109:209:309:409:5010:0010:1010:2010:3010:4010:5011:0011:10
11:2011:3011:4011:5012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:30
13:4013:5014:0014:1014:2014:3014:4014:5015:0015:1015:2015:3015:4015:50
16:0016:1016:2016:3016:4016:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:10
18:2018:3018:4018:5019:0019:1019:2019:3019:4019:5020:0020:1020:3521:00

Расписание движения городского автобусного маршрута №15

Интервал движения с 01.01.2021г. по 03.01.2021г. 6 единиц.

Время отправления с конечных остановок : Борисовка 1 ; Завод землеройной техники.
8:008:309:009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:30
15:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:00     

 С 08:00 до 19:00 – 30 мин.

Интервал движения с 04.01.2021г. по 10.01.2021г. 8 единиц.

С 07:30 до 21:30 – 20 мин.;

Время отправления с конечных остановок : Борисовка 1 ; Завод землеройной техники.
7:307:508:108:308:509:109:309:5010:1010:3010:5011:1011:3011:50
12:1012:3012:5013:1013:3013:5014:1014:3014:5015:1015:3015:5016:1016:30
16:5017:1017:3017:5018:1018:3018:5019:1019:3019:5020:1020:3020:5021:10
21:30             

 с 20:35 до 22:10 – вечерние дежурные графики.

Расписание движения городского автобусного маршрута №16

Интервал движения с 01.01.2021г. по 03.01.2021г. 6 единиц.

С 08:00 до 19:00 – 30 мин.

Время отправления с конечных остановок: Воинская; Колония 1
8:008:309:009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:30
15:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:00     

Интервал движения с 04.01.2021г. по 10.01.2021г. 14 единиц.

с 07:15 до 20:00 – 15 мин.

Время отправления с конечных остановок: Воинская; Колония 1
7:157:307:458:008:158:308:459:009:159:309:4510:0010:1510:30
10:4511:0011:1511:3011:4512:0012:1512:3012:4513:0013:1513:3013:4514:00
14:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:0016:1516:3016:4517:0017:1517:30
17:4518:0018:1518:3018:4519:0019:1519:3019:4520:00    

Расписание движения городского автобусного маршрута №17

Интервал движения с 01.01.2021г. по 03.01.2021г. 6 единиц.

Время отправления с Мерзлотной  на проспект Ленина
8:008:309:009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:30
15:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:00     
Время отправления с Мерзлотной на Пояркова
8:058:359:059:3510:0510:3511:0511:3512:0512:3513:0513:3514:0514:35
15:0515:3516:0516:3517:0517:3518:0518:3519:05     

С 08:00 до 19:05 – 30 мин.;

Интервал движения с 04.01.2021г. по 10.01.2021г. 12 единиц.

с 07:00 до 18:30 – 15 мин.; с 18:30 до 19:50 — 15-16 мин.;

с 19:50 до 21:40 —  вечерние дежурные графики по времени.

Время отправления с Мерзлотной на проспект Ленина
7:007:157:307:458:008:158:308:459:009:159:309:4510:0010:1510:30
10:4511:0011:1511:3011:4512:0012:1512:3012:4513:0013:1513:3013:4514:0014:15
14:3014:4515:0015:1515:3015:4516:0016:1516:3016:4517:0017:1517:3017:4518:00
18:1518:3018:4619:0219:1819:3419:5020:0520:30      
Время отправления с Мерзлотной на Пояркова
7:007:157:307:458:008:158:308:459:009:159:309:4510:0010:1510:30
10:4511:0011:1511:3011:4512:0012:1512:3012:4513:0013:1513:3013:4514:0014:15
14:3014:4515:0015:1515:3015:4516:0016:1516:3016:4517:0017:1517:3017:4518:00
18:1518:3018:4018:5519:1019:2519:4019:5520:20      

Расписание движения городского автобусного маршрута №18

Интервал движения с 01.01.2021г. по 03.01.2021г. 6 единиц.

Время отправления с конечных пунктов: Карьер – Речевая школа
8:008:309:009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:30
15:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:00     
Время отправления с конечных пунктов: Речевая школа – Карьер
8:008:309:009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:30
15:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:00     

С 08:00 до 19:20 – 30 мин.

Интервал движения с 04.01.2021г. по 10.01.2021г. 8 единиц.

С 07:00 до 20:00 – 20 мин. Интервал движения с 04.01.2021г. по 10.01.2021г. 8 единиц. С 07:00 до 20:00 – 20 мин. С 07:00 до 20:00 – 20 мин.

Время отправления с конечных пунктов: Карьер – Речевая школа
7:007:207:408:008:208:409:009:209:4010:0010:2010:4011:0011:20
11:4012:0012:2012:4013:0013:2013:4014:0014:2014:4015:0015:2015:4016:00
16:2016:4017:0017:2017:4018:0018:2018:4019:0019:2019:4020:00  
Время отправления с конечных пунктов: Речевая школа – Карьер
7:007:207:408:008:208:409:009:209:4010:0010:2010:4011:0011:20
11:4012:0012:2012:4013:0013:2013:4014:0014:2014:4015:0015:2015:4016:00
16:2016:4017:0017:2017:4018:0018:2018:4019:0019:2019:4020:00  

Расписание движения городского автобусного маршрута №19

Интервал движения с 01.01.2021г. по 03.01.2021г. 6 единиц.

Время отправления с конечных остановок: Медцентр, Техучасток
08:0008:2008:4009:0009:2009:4010:0010:2010:4011:0011:2011:4012:0012:20
12:4013:0013:2013:4014:0014:2014:4015:0015:2015:4016:0016:2016:4017:00
17:2017:4018:0018:2018:4019:00        

С 08:00 до 19:00 – 20 мин.;

Интервал движения с 04.01.2021г. по 10.01.2021г. 10 единиц.

Время отправления с конечных остановок: Медцентр, Техучасток 
7:007:157:307:458:008:158:308:459:009:159:309:4510:0010:15
10:3010:4511:0011:1511:3011:4512:0012:1512:3012:4513:0013:1513:3013:45
14:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:0016:1516:3016:4517:0017:15
17:3017:4518:0018:1518:3018:4519:0019:15      

с 07:00 до 19:15 – 15 мин.

Расписание движения городского автобусного маршрута №20

Интервал движения с 01.01.2021г. по 03.01.2021г. 8 единиц.

С 08:00 до 19:40 – 20 мин.;

Время отправления с конечных остановок: Мед.центр , Мелиорация
08:0008:2008:4009:0009:2009:4010:0010:2010:4011:0011:2011:4012:0012:20
12:4013:0013:2013:4014:0014:2014:4015:0015:2015:4016:0016:2016:4017:00
17:2017:4018:0018:2018:4019:0019:2019:4020:0020:2020:45   

с 20:00 до 21:55 – вечерние дежурные графики.

Интервал движения с 04.01.2021г. по 10.01.2021г. 18 единиц.

с 06:50 до 07:30 – 10 мин.; с 07:30 до 19:10 – 7 мин.; с 19:10 до 20:00 – 10 мин.;

Время отправления с конечных остановок: мед.центр, мелиорация
7:007:107:207:307:407:508:008:108:208:308:408:509:009:10
9:209:309:409:5010:0010:1010:2010:3010:4010:5011:0011:1011:2011:30
11:4011:5012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:50
14:0014:1014:2014:3014:4014:5015:0015:1015:2015:3015:4015:5016:0016:10
16:2016:3016:4016:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:2018:30
18:4018:5019:0019:1019:2019:3019:4019:5020:0020:2020:45   

с 20:20 до 21:50 вечерние дежурные графики по времени.

Расписание движения городского автобусного маршрута №35

Интервал движения с 01.01.2021г. по 03.01.2021г. 8 единиц. С 08:00 до 19:00 – 30 мин.;

Время отправления с конечных остановок: Колония №1 — Магазин Кит
8:008:309:009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:30
15:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:00     

Интервал движения с 04.01.2021г. по 10.01.2021г. 10 единиц.

с 08:00 до 19:00 – 20 мин.

Время отправления с конечных остановок: Колония №1 — Магазин Кит
08:0008:2008:4009:0009:2009:4010:0010:2010:4011:0011:2011:4012:0012:20
12:4013:0013:2013:4014:0014:2014:4015:0015:2015:4016:0016:2016:4017:00
17:2017:4018:0018:2018:4019:00        

Расписание движения городского автобусного маршрута №41

Интервал движения с 01.01.2021г. по 03.01.2021г. 6 единиц.

Время отправления с конечных пунктов: Борисовка — Успех
8:008:309:009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:30
15:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:00     

С 08:00 до 19:00 – 30 мин.

Интервал движения с 04.01.2021г. по 10.01.2021г. 10 единиц.

с 08:00 до 19:00 — 20 мин.

Время отправления с конечных остановок: Борисовка. Успех
08:0008:2008:4009:0009:2009:4010:0010:2010:4011:0011:2011:4012:0012:20
12:4013:0013:2013:4014:0014:2014:4015:0015:2015:4016:0016:2016:4017:00
17:2017:4018:0018:2018:4019:00        
РАСПИСАНИЕ  ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ  МУП «ЯПАК»  ПО ПРИГОРОДНЫМ МАРШРУТАМ 1-3 января 2021 года   Маршрут  № 101  «Якутск-Табага» Время отправления  от Автовокзала: 6-50 8-05 9-30 11-10 12-30 13-45 15-15 16-45 18-15 19-15 21-00   Время отправления из п. Табага: 6-50 8-05 9-20 10-45 12-25 13-45 15-00 16-30 18-00 19-30 20-30 22 -10 Маршрут  № 102 «Якутск-Маган» Время отправления  от Автовокзала: 8-10 10-00 11-40 12-55 14-30 15-40 16-30 18-00 18-30 19-30 21-00                       Время отправления из . Маган:       7-15 9-40 11-30 13-10 14-15 16-00 17-00 17-55 19-30 20-00 20-45 22-15                     Маршрут  № 103 «Якутск-Хатассы (Агрогородок)» Время отправления  от Автовокзала: 7-00 8-00 8-30 9-30 10-30 11-00 11-30 12-30 13-00 13-30 14-30 15-00 16-00 17-00 17-30 18-00 19-00 19-30 20-00 21-05       Время отправления из п. Хатассы:       7-00 7-30 8-00 9-00 9-30 10-30 11-30 12-00 12-30 13-30 14-00 14-30 15-30 16-00 17-00 18-00 18-30 19-00 20-00 20-30 22-05   Маршрут  № 104 «Якутс -Кангалассы» Время отправления  от Автовокзала: 8-00 9-30 11-30 12-30 13-30 14-30 16-40 17-30 19-40 21-00                 Время отправления из п. Кангалассы: 7-10 9-30 11-00 13-00 14-00 15-00 16-00 18-10 19-00 21-05 22-20                Маршрут  № 105 «Якутск-Тулагино Кильдямцы» Время отправления  от Автовокзал : 9-00 12-00 16-10 19-00         Время отправления из п. Кильдямцы: 7-00 10-25 13-25 17-35 20-25       Маршрут  № 109 «Якутск-Жатай (Захаровка)» Время отправления от Якутского Автовокзала: 7-00 7-20 8-00 8-30 9-10 10-00 10-30 11-30 12-00 12-30 13-00 13-30 14-30 15-00 15-30 16-00 16-30 17-30 18-00 18-30 19-00 19-30 20-40 21-20                 Время отправления  из п. Захаровка: 7-05 7-50 8-20 8-40 9-30 10-00 10-30 11-30 12-00 13-00 13-30 14-00 14-30 15-00 16-00 16-30 17-00 17-20 18-00 19-00 19-20 20-00 20-30 21-00 21-45 22-25             Маршрут  № 111 «Якутск-Жатай (Захаровка)» Время отправления  от Автовокзала: 9-35 15-15 18-15           Время отправления из п. Жатай  (Захаровка): 7-15 мкр. Бюд.сфера 7-35(Зах.) 11-00 16-45 19-40       Маршрут  № 107 «Медцентр-Жа ай (Захаровка)» Время отправления  от Медцентра: 18-20               Время отправления из п. Жатай  (Захаровка): 7-25 бюдж.сфера 7-45 19-35                 С 4 по 10 января 2021 года
Маршрут  № 101 «Якутск-Табага» Время отправления  от Автовокзала: 6-50 -05 -30 11-10 12-30 13-45 15-15 16-45 18-15 19-15 21-00   Время отправления из п. Табага: 6-50 8-05 9-20 10-45 12-25 13-45 15-00 16-30 18-00 19-30 20-30 22- 10 Маршрут  № 102 «Якутск-Маган» Время отправления  от Автовокзала: 6-35 8-10 9-25 10-00 11-40 12-55 14-30 15-40 16-30 18-00 18-30 19-30 21-00                   Время отправления из . Маган:       7-15 7-45 9-40 10-55 11-30 13-10 14-15 16-00 17-00 17-55 19-30 20-00 20-45 22-15                 Маршрут  № 103 «Якутск-Хатассы (Агрогородок)» Время отправления  от Автовокзала: 7-00 8-00 8-30 9-30 10-30 11-00 11-30 12-30 13-00 13-30 14-30 15-00 16-00 17-00 17-30 18-00 19-00 19-30 20-00 21-05       Время отправления из п. Хатассы:       7-00 7-30 8-00 9-00 9-30 10-30 11-30 12-00 12-30 13-30 14-00 14-30 15-30 16-00 17-00 18-00 18-30 19-00 20-00 20-30 22-05   Маршрут  № 104 «Якутск-Кангалассы» Время отправления от Автовокзала: 8-00 9-30 11-30 12-30 13-30 14-30 16-40 17-30 19-40 21-00                 Время отправления из п. Кангалассы: 7-10 9-30 11-00 13-00 14-00 15-00 16-00 18-10 19-00 21-05 22-20               Маршрут  № 105 «Якутск-Тулагино-Кильдямцы» Время отправления  от Автовокзала: 9-00 12-00 16-10 19-00         Время отправления из п. Кильдямцы: 7-00 10-25 13-25 17-35 20-25         Маршрут  № 109 «Якутск-Жатай (Захаровка)»   Время отправления от Якутского Автовокзала:   7-00 7-20 8-00 8-30 9-10 10-00 10-30 11-30   12-00 12-30 13-00 13-30 14-30 15-00 15-30 16-00   16-30 17-30 18-00 18-30 19-00 19-30 20-40 21-20                     Время отправления  из п. Захаровка:   7-05 7-50 8-20 8-40 9-30 10-00 10-30 11-30   12-00 13-00 13-30 14-00 14-30 15-00 16-00 16-30   17-00 17-20 18-00 19-00 19-20 20-00 20-30 21-00   21-45 22-25                 Маршрут  № 111 «Якутск-Жатай (Захаровка)»   Время отправления  от Автовокзала:   9-35 15-15 18-15             Время отправления из п. Жатай  (Захаровка):   7-15 мкр. Бюд.сфера 7-35(Зах.) 11-00 16-45 19-40         Маршрут  № 107 «Медцентр-Жатай (Захаровка)» Время отправления  от Медцентра: 18-20               Время отправления из п. Жатай  (Захаровка): 7-25 бюдж.сфера 7-45 19-35              

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска.
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