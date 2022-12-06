В Якутске установили первую сваю пристроя школы №26

6 декабря состоялась торжественная установка первой сваи дополнительного здания Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 26 имени Елизаветы Юльевны Келле-Пелле» на 315 мест.

Трехэтажное дополнительное здания школы будет состоять из четырех блоков: блок учебных кабинетов для учащихся II-III ступени, спортивный блок, общий блок столовой, медицинский блок. Общая площадь нового здания составит 4352.96 кв.м.

В мероприятии приняли участие: министр образования и науки РС(Я) Ирина Любимова, народный депутат РС(Я) Татьяна Егорова, глава городского округа «город Якутск» Евгений Григорьев, председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов.

«Очень радостно, что строительство дополнительного здания совпало с масштабным ремонтом, который пройдет в вашей замечательной школе уже в следующем году», – сказал председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов.

Он отметил высокий профессионализм педагогического коллектива школы, воспитавшего не одно поколение творчески одаренных учеников, а также выразил благодарность за нелегкий труд, самоотверженность, отдачу любимому делу и любовь к детям.

«Ваша школа является третьей по численности в республике, в ней обучается 1900 учащихся. Уверен, что впереди всех учеников школы ждут новые открытия и радости учебы. Ребята обязательно порадуют родителей и учителей своими успехами в учебе!» – отметил Альберт Семенов и пожелал всем присутствующим крепкого здоровья, счастья и успехов.