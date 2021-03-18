В Якутске установили мемориальную доску в память о великих экспедициях 18 века

17 марта в Якутске состоялось торжественное открытие мемориальной доски «Памятные места великих экспедиций 18 века», установленной на фасаде здания Якутского научного центра Сибирского отделения РАН. В церемонии приняли участие Президент Российской академии наук, академик Александр Сергеев, Вице-президент Российской академии наук, Председатель Сибирского отделения РАН, академик Валентин Пармон, Председатель Федерального исследовательского центра «Якутский научный центр СО РАН», член-корреспондент РАН Михаил Лебедев, Спикер Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Петр Гоголев и Постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации — Первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Андрей Федотов.

На торжественной церемонии присутствовали заместитель Председателя Сибирского отделения РАН, академик Николай Похиленко, академик Национальной академии наук Беларуси, руководитель аппарата Национальной академии наук Беларуси Петр Витязь, Президент Академии наук РС(Я), член-корреспондент РАН Василий Филиппов, ректор Северо-Восточного федерального университета Анатолий Николаев, министр образования и науки РС(Я) Михаил Сивцев, председатель постоянного комитета Государственного комитета (Ил Тумэн) РС(Я) по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Феодосия Габышева, ведущие ученые Сибирского отделения РАН, учащиеся и руководители общеобразовательных учреждений г. Якутска.

Мемориальная доска установлена в память о первом академическом отряде Великой Северной экспедиции, работавшей на территории Якутии с 1736 по 1743 годы под руководством академика Российской академии наук Герарда-Фридриха Миллера. В составе отряда на территории Российской империи работали выдающиеся ученые, действительные члены Российской академии наук.

Якутия с 1736 года стала местом работы академических экспедиций Российской академии наук. По велению Петра I были снаряжены первая и вторая Камчатские экспедиции, которые открыли для мирового сообщества восточные и северные географические границы Российской империи, обосновали существование пролива между Евразией и Северной Америкой. Якутск стал центром материально-технического снабжения и сопровождения всех важнейших отрядов Великой экспедиции, местом сбора новых научных знаний о природе и обществе.

Мероприятие началось с национального обряда благословения — алгыс, которым у якутов принято встречать гостей, приехавших издалека.

Открывая торжественную церемонию Михаил Лебедев выразил уверенность в том, что благодаря взаимодействию с научными школами и научными институтами Российской академии наук будут решены новые важные задачи и проблемы, стоящие перед республикой и страной. «Знаменательно, что при открытии мемориальной доски «Памятные места великих экспедиций 18 века» участвуют Президент Российской академии наук, академик Александр Михайлович Сергеев и Вице-президент Российской академии наук, Председатель Сибирского отделения РАН, академик Валентин Николаевич Пармон», — подчеркнул Михаил Петрович и поздравил всех присутствующих с прекрасным, замечательным моментом.

Президент РАН, академик Александр Сергеев отметил, что в 18 веке, в ходе первых научных экспедиций Российской академии наук, были свои методы научного познания, которые существенно отличаются от современных, но освоение и покорение пространства всегда опиралось на науку.

«Комплексная экспедиция Академии наук 1925 года — тоже очень важный этап развития науки в стране, в Сибири и в Якутии. Мы уже видим другие методы изучения, задачи, которые ставятся, связаны уже не с географическими открытиями, а связаны с экономическим и социальным развитием региона. Было предложено много нового для того, чтобы строить новую экономику Якутии, были внесены очень важные предложения по медицинскому обеспечению людей», — сказал Александр Михайлович.

Президент РАН рассказал, что обсудил с Главой республики Айсеном Николаевым ряд задач, где академическая наука может много дать для дальнейшего научного, экономического, социального развития республики. «Мы обсудили вопросы, связанные с развитием минерально-сырьевой базы республики. После развала Советского Союза не очень-то много внимания уделялось и уделяется разведке новых минеральных ресурсов», — поделился академик Сергеев. Он сообщил, что послезавтра в Тикси будут обсуждены вопросы, связанные с энергетикой, что Якутия может вносить вклад в новую, возобновляемую энергетику. «Есть и совсем новые направления, связанные с научным освоением Арктики и новые задачи, которые ставит страна — и это не только месторождения на шельфе, но и задачи, связанные с Северным морским путем, с изменением климата», — отметил Александр Михайлович и подчеркнул, что Якутия очень интересна с точки зрения современной науки.