В Якутске усилят работу по отлову безнадзорных животных

В пятницу, 13 марта заместитель главы города Якутска по ЖКХ Роман СОРОКИН провел совещание по вопросу усиления отлова безнадзорных животных на территории города в рамках карантинных мероприятий по бешенству.

В заседании приняли участие руководители структурных подразделений Окружной администрации, муниципальных предприятий, представители ГБУ Республики Саха (Якутия) «Управление ветеринарии города Якутска», МЧС России по Республике Саха (Якутия) и Управления Роспотребнадзора по Якутии.

Как отметил Роман Сорокин, растет число заявок от горожан по отлову безнадзорных агрессивных собак.

«Участились случаи нападения собак на людей, перед нами стоит задача усилить работу по отлову, в связи с выявленным вирусом бешенства у животных. За неделю в ЕДДС от жителей поступило 214 жалоб по бродячим, проявляющим агрессию собакам, на 40 больше, чем на прошлой неделе», — сказал заместитель главы.

По информации Управления Роспотребнадзора, на сегодня самым эффективным решением для отлова безнадзорных животных является создание специализированных бригад из людей, получивших вакцинацию против бешенства и прошедших инструктаж по технике безопасности. Было предложено организовать дополнительные бригады органам местного самоуправления совместно с Управлением ветеринарии.

Сегодня в Якутске действует две таких бригады МУП «Жилкомсервис», оснащенные сеткометами для гуманного отлова животных. При этом финансовое положение предприятия не позволяет усилить данную работу за счет собственных средств.

Кроме того, на встрече обсудили стоящие сегодня на повестке вопросы транспортировки и утилизации (сжигания) трупов собак, подвергнутых эвтаназии специалистами Управления ветеринарии в рамках мероприятий против бешенства в городском Пункте передержки безнадзорных животных 7-8 марта сего года.

Было отмечено, что на сегодняшний день в пункте передержки безнадзорных животных в уличных вольерах содержатся 72 собаки, трижды в день они проходят клинический осмотр на выявление вируса бешенства специалистами Управления ветеринарии. Руководитель управления ветеринарии заверил, что животные будут наблюдаться как минимум в течение 10 дней. В другие помещения ППБЖ вновь отловленных животных из-за карантина нельзя размещать.

Напомним, с 1 января 2020 года вступили в силу новые требования федерального закона по обращению с безнадзорными животными. Если собака агрессивная, то ее следует содержать в приюте пожизненно. Согласно закону, усыплять можно только нежизнеспособных, смертельно больных особей. Таким образом, большая часть безнадзорных четвероногих должна отпускаться на волю по процедуре «отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск».

Как было отмечено на совещании, основной проблемой, препятствующей нормальной организации работы по отлову безнадзорных, является отсутствие финансирования из республиканского бюджета государственных полномочий по обращению с безнадзорными животными. Закон о передаче полномочий муниципальным образованиям Ил Тумэном до сих пор не принят, не подписано соглашение о субсидиях, полномочия де-юре не переданы, поэтому не финансируются. Между тем расходы на все новые виды работ, с введением нового закона, и с учетом противокарантинных мероприятий, возросли кратно.

Как подчеркнул на совещании Роман Сорокин, повторяющаяся каждую весну ситуация с бездомными собаками резко обострилась по указанным причинам и сегодня требует от всех вовлеченных структур более решительных и согласованных действий без «перекладывания ответственности друг на друга». Власти Якутска рассматривают временные схемы финансирования указанных мероприятий из других источников, в виду отсутствия финансирования из республиканского бюджета.

«Несмотря на все известные сложности, на большое психологическое давление, настоящий прессинг, оказываемый на сотрудников ППБЖ, безопасность и здоровье горожан должны быть в приоритете», — подытожил заместитель мэра.