В Якутске усилят меры безопасности в новогодние праздники

Евгений Григорьев поручил обеспечить безопасность граждан и объектов жизнеобеспечения в новогодние праздники.

Глава Якутска Евгений Григорьев провел заседание городской антитеррористической комиссии. На заседании рассмотрели вопросы о мерах по обеспечению антитеррористической безопасности во время проведения праздничных мероприятий и бесперебойной работы вверенных объектов АО «Теплоэнергия», МУП «Пригородная теплосетевая компания», МУП «Горсвет», МУП «Жилкомсервис».

Евгений Григорьев заслушал информацию о принятых мерах МУ МВД «Якутское», Якутского отдела вневедомственной охраны – филиала ФКГУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ» по РС (Я), отдела надзорной деятельности Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по РС (Я), Управления образования, Управления физической культуры и спорта, Управления культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска.

По итогам заседания комиссии, МУ МВД «Якутское», отделу вневедомственной охраны ФКГУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ» по РС (Я), отделу надзорной деятельности ГУ МЧС России по РС (Я), МКУ «Управление гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности» города Якутска дан ряд рекомендаций для усиления работы. Необходимо провести проверки антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности объектов жизнеобеспечения, промышленности, транспорта и связи. При проведении оперативных профилактических операций необходимо обеспечить взаимодействие с Управлениями округов и пригородов Окружной администрации города Якутска.

В целях своевременного предупреждения террористических проявлений, локализации возможных негативных последствий террористических угроз рекомендуется организовать ежесуточный контроль связи дежурных служб, а также принять меры безопасности в торгово-развлекательных, образовательных, медицинских, спортивных и культурных учреждениях – провести дополнительные инструктажи сотрудников частных охранных организаций и руководителей объектов по мерам безопасности и действиям в случае возникновения террористических угроз и других общественно опасных событий, а также проверить состояние работоспособности кнопок экстренного вызова, систем звукового оповещения и оборудования ограничения доступа.

Правоохранительным органам рекомендовано усилить контроль над соблюдением миграционного законодательства РФ, проводить профилактику правонарушений среди иностранных граждан. Приняты меры к пресечению фактов незаконной реализации пиротехнических изделий, нарушений правил их хранения и транспортировки. При выявлении нарушений будет производиться изъятие пиротехнических изделий.

Отделу надзорной деятельности Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по РС (Я) также рекомендовано провести проверки пожарной безопасности развлекательных заведений (баров, ресторанов, ночных клубов, банкетных залов и т.п.).

Департаменту градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной администрации города Якутска совместно с ОГАИ МУ МВД России «Якутское» поручено рассмотреть вопрос ограничения движения транспортных средств по проспекту Ленина в ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года, а также в праздник Рождества в районе Градоякутского Преображенского храма.

Управлению образования, Управлению культуры и духовного развития, Управлению физической культуры и спорта Окружной администрации города Якутска Евгений Григорьев поручил взять под личный контроль обеспечение антитеррористической и пожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий, организовать дежурство из числа руководителей учреждений и закрепить ответственных из числа работников управлений, предусмотреть действенную схему оповещения и вызова ответственных работников и аварийно-восстановительных бригад.

АО «Теплоэнергия», АО «Якутдорстрой», МУП «ПТСК», МУП «Горсвет», МУП «Жилкомсервис», МКУ «Управление делами» в период праздничных мероприятий должны обеспечить бесперебойную работу вверенных объектов, предусмотреть резервные источники энергоснабжения при возникновении чрезвычайных ситуаций, организовать дежурство аварийных бригад для проведения восстановительных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения, топливно-энергетического комплекса и транспорта.