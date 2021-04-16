В Якутске усиливаются защитные меры от коронавируса

Усилить работу по дезинфекции подъездов МКД, общественных пространств, торговых центров, общественного транспорта, мест массового скопления людей поручил глава города Якутска Евгений Григорьев на заседании оперативного штаба г. Якутска по организации мероприятий, направленных на предупреждение завоза и недопущения распространения коронавирусной инфекции.

«В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на территории города, необходимо активизировать работу по проверке соблюдения масочного режима в общественных местах и составлению протоколов по ст. 3.8 КоАП Якутии о несоблюдении требований нормативных правовых актов республики, направленных на предотвращение и устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции», — сказал Евгений Григорьев.

По данным на 18.00 часов 15 апреля, влажная уборка подъездов проведена в 217 многоквартирных домах при плане 277 МКД (78 %), сообщил руководитель МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Айаал Егинов. Согласно отчета, обработаны контактные поверхности 1308 многоквартирных домов.

По итогам проверки работы управляющих компаний, ежедневная дезинфекция мест общего пользования с 23 марта 2020 года по 16 апреля 2021 года проводится в 2563 МКД. Заключительная дезинфекции проведена в 13 702 МКД.

По информации директора МУП «ЯПАК» Валерия Домотова, дезинфекция муниципальных автобусов проводится ежедневно. «В связи с погодными условиями, влажная уборка проводится два раза в день. Озонирование в автобусах проводится еженедельно. Все сотрудники подвижного состава оснащены средствами индивидуальной защиты. Запущена автоматическая мойка, таким образом, санитарное состояние автобусов оценивается как удовлетворительная», — отметил директор ЯПАК.

Как сообщил заместитель начальника отдела санитарного надзора, лицензирования и регистрации управления Роспотребнадзора по Якутии Георгий Игнатьев, на утро 16 апреля в Якутске зарегистрировано 19 026 случаев заболеваемости COVID-19, что равняется 55,8 % от общего числа заболевших в республике.

«За последние сутки зарегистрировано 33 новых случая, в том числе 5 случаев заболеваний детей и подростков. В городе отмечается рост заболеваемости на 32,4 %. За последние 4 дня почти в 2 раза увеличилась доля заболевших молодого возраста – от 18 до 29 лет. Отмечается рост заболеваемости среди студентов – 13 случаев, школьников – 16 случаев, и пожилых лиц – 35 случаев. Большинство случаев заболевания — семейный контакт», — проинформировал Георгий Игнатьев.

Глава города Евгений Григорьев поручил Административной комиссии, Департаменту градостроительства и транспортной инфраструктуры осуществить проверку городских автобусов, остановок на соблюдение дезинфекции и масочного режима. Результаты проверки подведут в начале следующей неделе на очередном заседании оперативного штаба Якутска по предупреждению завоза и недопущению распространения коронавирусной инфекции.