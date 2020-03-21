В Якутске усиливают контроль цен на продукты первой необходимости

Информация о подтвержденных случаях заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019 в Якутске вызвала повышение спроса на многие продукты длительного хранения. В ряде случаев отмечается необоснованно высокий рост цен. В окружную администрацию в последние дни поступают сигналы о подорожании ряда продуктов повседневного спроса.

В целях предотвращения необоснованного роста цен, власти города Якутска принимают дополнительные меры по расширению перечня социально значимых товаров, на которые будут установлены предельные размеры торговых надбавок. Соответствующее постановление глава города Сардана Авксентьева подписала в пятницу, 20 марта.

Перечень продуктов будет расширен и дополнен следующими наименованиями товаров, всего 10 позиций:

— масло сливочное;

— соль поваренная пищевая;

— чай черный байховый;

— пшено;

— макаронные изделия из муки в/с;

— консервы мясные;

— консервы из рыбы;

— картофель;

— капуста белокочанная;

— лук репчатый.

Напомним, согласно действующему постановлению в перечень социально значимых продовольственных товаров на территории городского округа «город Якутск» уже отнесены:

— молоко, молочный напиток, кефир, жирностью не более 3,2% жирности;

— яйцо куриное;

— мука пшеничная в/с;

— сахар-песок;

— рис шлифованный;

— крупа гречневая — ядрица;

— масло подсолнечное;

— детское питание (смеси сухие молочные, каши, консервы овощные, фруктово-ягодные и другие продукты для детского питания);

— хлеб из пшеничной муки в/с, 1 сорта;

— хлеб из ржано-пшеничной муки.

Кроме того, продолжают действовать ограничения по предельному размеру торговых надбавок и на плодоовощную продукцию: яблоки, бананы, мандарины, огурцы, перец сладкий, морковь, помидоры. Они были введены в феврале 2020 года, в связи с ограничением поставок из Китая.

Отметим, что с 5 марта 2020 года сотрудниками Окружной администрации города Якутска проводится ежедневный мониторинг цен на плодоовощную продукцию на территории всего городского округа «город Якутск», с 18 марта проводится ежедневный мониторинг на весь перечень социально значимых продовольственных товаров.

Руководство города Якутска обращается к горожанам с просьбой – не покупать продукты «про запас», выше обычной нормы, чтобы не создавать ажиотажного спроса и не провоцировать отдельных недобросовестных продавцов к повышению цен.