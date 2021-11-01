В Якутске усилили рейды по проверке общепита, торговли, транспорта

В воскресенье, 31 октября, сводные группы Оперштаба Якутска в составе специалистов Окружной администрации и сотрудников Управления Росгвардии по РС (Я) проверили 25 объектов общепита и 23 маршрутных автобуса.

Нарушения ограничительных мер против распространения коронавирусной инфекции выявлены в ресторане «Крыша», кафе восточной кухни «Севера», «Центр Плов» и баре «Бухенхаус». Кроме того, зафиксировано нарушение масочного режима водителем автобуса маршрута № 8. В отношении нарушителей составлены акты по ст. 20.6.1 КоАП РФ. Заведениям грозит штраф или приостановка деятельности.

По решению Оперштаба Якутска в нерабочие дни усилены рейдовые мероприятия по проверке соблюдения ограничительных мер против распространения коронавирусной инфекции COVID-19 организациями торговли, общепита, культурно-досуговыми заведениями и в общественном транспорте.

Напомним, в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября прекращают деятельность все организации и индивидуальные предприниматели, кроме больниц, аптек, промышленных предприятий, обеспечивающих медицинским кислородом медицинские организации, организаций торговли продуктами питания, товарами первой необходимости (при условии, что доля товаров первой необходимости составляет не менее 20 % от всего ассортимента), гостиниц, хостелов, а также организаций жизнеобеспечения и непрерывно действующих организаций. Организациям общепита разрешено работать только с 6.00 до 22.00 с допуском по QR-коду (придорожные кафе могут работать без ограничения по времени)