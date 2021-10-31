В Якутске усилены рейды по торговым центрам

В Якутске продолжаются рейдовые мероприятия по проверке объектов общепита, торговых центров, культурно-досуговых заведений, общественного транспорта.

Днем 30 октября сводными группами Оперативного штаба г. Якутска по противодействию распространения коронавирусной инфекции совместно с сотрудниками Управления Росгвардии по РС (Я) и Управления ГИБДД МВД по Якутии проверены 28 объектов торговли и 25 единиц общественного транспорта.

Нарушения выявлены в торговом павильоне «Унты Здесь», в торговых центрах «Проспект» и «Норд», где работали организации ООО «Улуу Мастер», ООО МК «Быстрый займ», торговых комплексах «Семейный континент» и «Московский». В отношении нарушителей составлены акты по ст. 20.6.1 КоАП РФ, вручены извещения о явке лиц, участвующих в производстве по делу об административном правонарушении. Заведениям грозит штраф или приостановка деятельности.

Рейдовые мероприятия по местам массового скопления людей проводятся круглосуточно в усиленном режиме. Особое внимание в рейдовых мероприятиях уделяется соблюдению противоэпидемиологических и ограничительных мер в общественном транспорте, торговых центрах и организациях общественного питания.

Напомним, Указом главы Якутии Айсена Николаева в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября прекращают деятельность все организации и индивидуальные предприниматели, кроме больниц, аптек, промышленных предприятий, обеспечивающие медицинским кислородом медицинские организации, организаций торговли продуктами питания, товарами первой необходимости (при условии, что доля товаров первой необходимости составляет не менее 20 % от всего ассортимента), гостиницы, хостелы, а также организации жизнеобеспечения и непрерывно действующие организации.