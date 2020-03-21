В Якутске усилены меры по санитарной обработке общественного транспорта

На заседании городского штаба по противодействию распространению коронавируса 20 марта глава Сардана Авксентьева поручила усилить контроль за санитарной обработкой и дезинфекцией автобусов частных перевозчиков.Кроме того, рекомендовано ввести термометрию в здании Автовокзала, из которого осуществляются междугородние пассажирские перевозки.

По информации директора по основной деятельности АО «Автовокзал» г. Якутска Александра Сергеева, на сегодняшний день в автовокзале выполняются все санитарные нормы и требования, установлены рециркуляторы воздуха, соответствующие объему зала ожидания, производится санитарная обработка и дезинфекция хлорсодержащими средствами перил, скамеек и пола, имеется запас масок для персонала.

Глава города рекомендовала руководству автовокзала организовать при входе в вокзал проведение бесконтактной термометрии посетителей, которая в настоящее время не проводится.

«Автовокзал – не менее важный транспортный объект, чем аэропорт. Сейчас все внимание сосредоточено на городе Якутске, но мы должны признать, что коронавирус уже здесь. Поэтому надо принять меры и переходить уже на следующие точки замера температур, не дожидаясь указания», — сказала Сардана Авксентьева.

Учитывая проходимость автовокзала в 2 тысячи человек в день, глава города поручила Управлению дорог взять на контроль вопрос организации термометрии в автовокзале города Якутска.

Как доложил директор МУП ЯПАК Валерий Домотов, на пригородных линиях курсируют 42 автобуса, но в выходные и далее, в связи с уменьшением пассажиропотока, графики движения маршрутов могут быть пересмотрены. «Пассажиропоток упал в два раза, не только по пригородным маршрутам, это касается и городских автобусов», — отметил Домотов. Санитарная обработка и дезинфекция муниципальных автобусов проводится дважды в день и находится на контроле руководства предприятия, в данное время решается вопрос по обеспечению работников масками, которых не хватает.

По частным маршрутным перевозчикам НО „СоюзАвто“ будут проводиться проверки по соблюдению норм и требований по санобработке и дезинфекции автобусов, на конечных остановках. Глава поручила отделу транспорта усилить контроль за указанными мероприятиями, так как продолжают поступать жалобы от граждан на санитарное состояние городских автобусов.

Пассажирам настоятельно рекомендуется при поездках общественным транспортом пользоваться защитными масками, а также использовать бесконтактный способ оплаты вместо наличных денег.