В Якутске усилены меры по откачке талых вод

18 апреля заместитель главы города Якутска по вопросам городского хозяйства Егор Кардашевский провел еженедельное планерное совещание по вопросам ЖКХ с участием руководителей территориальных органов управления и ресурсоснабжающих организаций. Особое внимание было уделено по откачке талых вод на территории города Якутска.

По состоянию на 18 апреля 2023 года силами муниципального предприятия «Жилкомсервис» и подрядными организациями с улично-дорожной сети города откачано 2 576 куб. м. талых вод. По откачке талых вод с заниженных мест улично-дорожной сети ежедневно задействовано до 20 автомашин, сообщил руководитель МУП «Жилкомсервис» Юрий Спиридонов.

В ходе совещания руководители территориальных органов управления доложили о проведении откачки талых вод на своих территориях. По данным, прозвучавшим на совещании, в 8 Управах города в откачке задействованы 14 ассенизаторских машин, 20 мотопомп и 6 насосов. Управляющие компании города откачивают воды с помощью 111 мотопомп и 78 насосов.

О работе, проведенной за неделю, и о задачах, которые стоят перед ними на текущую неделю доложили представители ресурсоснабжающий организаций. Они отметили, что работа ведется в плановом режиме, серьезных аварий и отключений на прошедшей неделе не было.

Егор Кардашевский поручил руководителям территориальных органов управления сделать обход территорий округов по выявлению всех проблемных точек по откачке талых вод и держать ситуацию под контролем. Особое внимание поручено уделить территориям социальных объектов.