В Якутске усилены меры по дезинфекции общественного транспорта

В Якутске в усиленном режиме проводятся мероприятия по дезинфекции и проверки общественного транспорта на соблюдение требований Роспотребнадзора и указа главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева «О режиме повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Об этом сообщает Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры г. Якутска.

Заместитель начальника ДГТИ г. Якутска Александр Андросов отметил, что к муниципальному предприятию ЯПАК и к частным перевозчикам предъявляются единые требования по дезинфекции салонов маршрутных автобусов.

«Все, кто оказывает услуги перевозки пассажиров, должны руководствоваться методическими рекомендациями Роспотребнадзора. По предписанию Управления Роспотребнадзора, на каждой конечной остановке водители и кондуктора проводят обработку участков салона, с которыми контактируют пассажиры – это поручни, сиденья, ручки. После этого автобусы обязательно проветриваются в течение 10-15 минут. В конце дня проводится тщательная мойка автобусов изнутри и снаружи», — сообщил Александр Андросов. Специалисты Окружной администрации г. Якутска ведут ежедневный контроль за соблюдением указанных мер.

Каждый муниципальный автобус МУП «ЯПАК» обеспечен хлорсодержащими дезинфицирующими средствами, запасом одноразовых масок для пассажиров, об этом сообщил заместитель директора МУП «ЯПАК» Александр Протопопов.

«Каждый водитель обязан носить одноразовую маску, которую должен менять через 2-3 часа. Кроме того, маски предоставляются пассажирам, которые по той или иной причине оказались без масок. В салоне каждого автобуса размещены объявления о необходимости соблюдения санитарных мер против коронавирусной инфекции», — подчеркнул заместитель директора.

Один из водителей пригородного маршрута МУП «ЯПАК» Акоб Таррердиан подтвердил, что все необходимые средства индивидуальной защиты предоставляются предприятием, от водителей требуют проводить дезинфекцию салона на каждой конечной остановке, а также на остановке автовокзала, кроме того, ежедневно проверяют санитарный дневник.

В МУП «ЯПАК» продемонстрировали, как проводится еженедельная дезинфекция озонатором ОЗ-100. Как известно, озон является одним из самых мощных окислителей, обладающий способностью разрушать органические соединения (вирусы, бактерии, микробы и запахи), дезинфекция озонатором проводится раз в неделю.

«В объявленные нерабочие дни дезинфекцию салонов автобусов данным оборудованием будем проводить через день», — добавил Александр Протопопов.

Ежедневно в Якутске на линию выходят порядка 250 единиц общественного транспорта частных перевозчиков НКО «СоюзАвто» и 27 пригородных маршрутных автобусов МУП «Якутская пассажирская автотранспортная компания».

Отметим, специалисты Управления Роспотребнадзора по РС (Я), Административной комиссии г. Якутска, территориальных органов управления ежедневно проводят рейды для проверки соблюдения ограничительных мер против коронавируса, составляют акты и протоколы в отношении нарушителей. Собранные материалы предоставляются в городской суд для рассмотрения и принятия мер.