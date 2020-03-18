В Якутске усилена работа по дезинфекции общественного транспорта

В рамках профилактических мероприятий по недопущению новой коронавирусной инфекции, в Якутске усилена дезинфекционная обработка в общественном транспорте.

По информации МУП «ЯПАК», водители автобусов два раза в день проводят дезинфекцию хлорсодержащими веществами поручней, сидений и пола.

«Контролер проверяет наличие журнала по санитарной очистке. Заполнение журналов — это ответственность инженера по охране труда. С приказом о ежедневной текущей уборке под роспись ознакомлены все водители и кассиры-контролеры. Сегодня салоны автобусов проверили сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии в Якутии. Замечаний не было, даны рекомендации по хранению инвентаря», — прокомментировала инженер по охране труда предприятия Надежда БУРЦЕВА.

По информации некоммерческой организации «СоюзАвто», с начала недели владельцы частных маршрутов получают консультации по правильной обработке транспортных средств у сотрудников Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).

«На сегодня Роспотребнадзором ведется усиленный мониторинг санитарного состояния маршрутных автобусов. Сегодня санэпидстанция проверила автобусы маршрута №17», — отметил директор НО «Союз Авто» Андрей КОСИЦКИЙ.

Напомним, ранее на прошлой неделе Окружной администрацией проведены внеплановые проверки на предмет соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий при оказании услуг по перевозке пассажиров, в том числе в связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, в общественном транспорте два раза в день должна проводиться профилактическая дезинфекция специальными средствами. У каждого водителя должны быть в наличии дезинфицирующие средства и график уборки. Об этом проинформированы все индивидуальные предприниматели, осуществляющие маршрутные пассажирские перевозки в Якутске.

Профилактические мероприятия в Якутске проводятся в целях централизованной борьбы с возможным распространением коронавируса в рамках комплекса мероприятий по организации безопасного пребывания горожан в местах общего пользования в соответствии с планом мероприятий, утвержденным главой ГО «город Якутск».